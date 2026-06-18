Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu

Sáng 18/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow trở lại thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, tiếp xúc, làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow trong những ngày qua tại Việt Nam; cảm ơn, đánh giá cao tình cảm và trân trọng những đóng góp cá nhân của Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow cho quan hệ hai nước và cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức, luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu; cho rằng, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, nhất là hai nước vừa kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2011-2026), góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn Quốc hội Đức vừa qua đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định với vai trò, vị thế của Đức là nền kinh tế dẫn đầu châu Âu và đứng thứ ba thế giới trong khi Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, là nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và trên thế giới, hai nước đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do, tuân thủ luật pháp quốc tế và đều có nhu cầu hợp tác cùng nhau. Đây là những tiền đề rất quan trọng để hai bên làm sâu sắc hơn nữa và hướng tới nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu một số định hướng hợp tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó cần củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và cao nhất trên các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội, tích cực tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để sớm nâng kim ngạch thương mại song phương vượt 20 tỷ USD, duy trì việc hai nước là thị trường hàng đầu của nhau tại EU và ASEAN; đồng thời không ngừng tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực khác như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow bày tỏ vinh dự và cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc mừng những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hệ thống hành chính và vị thế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định Đức tôn trọng thể chế chính trị, đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực, mong muốn không ngừng tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo, đường sắt tốc độ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chia sẻ nội dung các cuộc làm việc với giới doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá rất cao sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng phát triển của Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất tại khu vực đối với các nhà đầu tư Đức; sẵn sàng kết hợp thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm của Đức với nguồn nhân lực trẻ, chất lượng của Việt Nam; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục, lao động, đào tạo nghề hướng tới thiết lập một thỏa thuận hợp tác cấp chính phủ và hợp tác địa phương-địa phương trong các lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Bodo Ramelow nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, phát huy cộng đồng hơn 200.000 người Việt Nam ở Đức cũng như hàng ngàn người Việt Nam đã từng học tập, lao động tại Đức để củng cố nền tảng hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa LB Đức Sáng 18/6/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow.