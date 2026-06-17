Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Đức: Kích hoạt xung lực hợp tác toàn diện mới

Ngày 17/6, trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 15-21/6), Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow cùng Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; thăm Bệnh viện Bạch Mai (tại Hà Nội).

Tăng cường kết nối đầu tư và phát triển xanh

Chiều 17/6, tại Quảng Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng đã tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow cùng Đoàn công tác.

Giới thiệu khái quát về những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và những thành tựu nổi bật của địa phương thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng hấp dẫn, năm 2025 Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,89%, đứng đầu cả nước; quy mô nền kinh tế đạt gần 400.000 tỷ đồng.

Địa phương cũng là trung tâm du lịch hàng đầu với hơn 21,2 triệu lượt khách trong năm 2025, sở hữu nhiều di sản thế giới được UNESCO vinh danh như Vịnh Hạ Long và di tích danh thắng Yên Tử...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mong muốn Quốc hội Đức, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và các đối tác tiếp tục quan tâm hỗ trợ tăng cường kết nối giữa Quảng Ninh với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp Đức; quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp Đức, tạo điều kiện thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số cùng các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng và thế mạnh. Đồng thời, hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bảo tồn di sản, giáo dục-đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phát triển toàn diện của Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow đánh giá cao tầm nhìn phát triển bền vững của tỉnh, đặc biệt trong xây dựng hạ tầng, phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức khẳng định chuyến thăm không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa các đối tác mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Đặc biệt, hai bên cùng trao đổi về tiềm năng hợp tác trong bảo tồn, phát huy giá trị các di sản thế giới, phát triển du lịch bền vững, kinh tế xanh và tăng cường kết nối doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Đức với Quảng Ninh trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Sáng cùng ngày, tại Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow cùng Đoàn công tác.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung và Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow là dịp rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác và mở ra cơ hội mới cho Hải Phòng trong phát triển hợp tác thương mại với Cộng hòa Liên bang Đức, nhất là những lĩnh vực như logistics, phát triển xanh, số và tham gia vào chuỗi cung ứng của toàn cầu; mở ra cơ hội đầu tư, hợp tác cho doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Theo ông Đỗ Thành Trung, hiện thành phố Hải Phòng có quy mô kinh tế đứng thứ 3 của Việt Nam, dân số 4,6 triệu người và là địa phương duy nhất của Việt Nam tăng trưởng 2 con số trong 11 năm liên tiếp. Hải Phòng có cộng đồng doanh nghiệp từ nhiều quốc gia đến đầu tư và cùng thành phố thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh với những lợi thế khác biệt, hạ tầng hiện đại.

Thành phố Hải Phòng đang nghiên cứu, học tập các mô hình phát triển của Đức, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Địa phương xác định từ nay đến năm 2030 sẽ dành nhiều nguồn lực cho công tác đào tạo nghề phục vụ các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Đức.

Đánh giá cao và chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế-xã hội mà Hải Phòng đã đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng để hợp tác phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là giáo dục và đào tạo.

Ghi nhận định hướng phát triển công nghiệp xanh, logistics và chuyển đổi số của Hải Phòng, ông Bodo Ramelow nêu rõ, đây là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Đức và có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tổ chức liên quan nhằm mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, cơ khí, chế biến, chế tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Mở ra kỳ vọng hợp tác y tế giữa Việt Nam và Đức

Trước đó, tại buổi làm việc với Bệnh viện Bạch Mai vào sáng 17/6, tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow cùng Đoàn công tác không chỉ là niềm vinh dự đối với tập thể cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện mà còn thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và hợp tác ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức cùng Đoàn công tác chụp ảnh cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận và Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị của Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: TTXVN phát)

Đánh giá cao kinh nghiệm của Đức trong quản trị hệ thống y tế, phát triển nhân lực điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc dài hạn, Bệnh viện Bạch Mai đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm như thiết lập chương trình hợp tác chiến lược về điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi giữa Bệnh viện Bạch Mai với các hiệp hội điều dưỡng, bệnh viện, cơ sở đào tạo, viện dưỡng lão của Đức; xây dựng cơ chế tuyển chọn, đưa điều dưỡng đã có giấy phép hành nghề sang Đức học tập, làm việc từ 2-3 năm, sau đó trở về Việt Nam tham gia chuyển giao mô hình chăm sóc, đào tạo và phát triển dịch vụ điều dưỡng chuyên nghiệp; nghiên cứu thành lập Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc dài hạn theo mô hình Đức tại Bệnh viện Bạch Mai...

Lãnh đạo bệnh viện cũng đề xuất xây dựng Trung tâm Mô phỏng điều dưỡng người cao tuổi Việt Nam-Đức tại Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai thông qua hỗ trợ chuyên gia, chuyển giao chương trình đào tạo, trang thiết bị mô phỏng và trao đổi giảng viên, sinh viên; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực y học chuyên sâu như công nghệ gen, tế bào gốc, sinh học phân tử, phẫu thuật robot, ghép đa tạng, hồi sức cấp cứu, tim mạch, ung thư và các chuyên ngành mũi nhọn khác...

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện Bạch Mai trong hệ thống y tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow đánh giá cao chất lượng đào tạo điều dưỡng của Việt Nam và cho biết, phía Đức mong muốn đưa các tiêu chuẩn chăm sóc người cao tuổi của Đức vào chương trình đào tạo tại Việt Nam, đồng thời hướng tới việc cấp chứng chỉ theo chuẩn Đức.

Nhất trí cao với các đề xuất của Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Chính phủ, Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác y tế giữa Bệnh viện Bạch Mai và các tổ chức y tế của Đức.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế; đề xuất các chương trình hợp tác lâu dài, bền vững trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm, tri thức chuyên môn và mô hình quản lý tiên tiến, góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Đức thời gian tới./.

Hợp tác y tế - điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức Thiếu tướng Trần Quốc Việt nhận định thành công lớn nhất trên chặng đường hơn 10 năm hợp tác vừa qua chính là việc xây dựng đội ngũ nhân lực y tế có trình độ chuyên môn ngày càng cao.