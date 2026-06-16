Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Đức

Ngày 16/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã chủ trì hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow thăm chính thức Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết và tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Bodo Ramelow đối với quan hệ Việt Nam-Đức, đặc biệt là hợp tác giữa Việt Nam với bang Thüringen trong thời gian ông giữ cương vị Thủ hiến bang.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp, giám sát.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của Đức tại châu Âu và trên thế giới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ chính trị-ngoại giao tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; hợp tác thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng, trong khi hợp tác khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh, giáo dục - đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương ngày càng mở rộng.

Để đưa quan hệ Việt Nam-Đức phát triển lên tầm cao mới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng, logistics và tài chính xanh; đồng thời đề nghị Đức tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) và ủng hộ việc sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Liên bang Đức Bodo Ramelow. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, công nghệ sinh học, y tế và dược phẩm; mở rộng hợp tác quốc phòng-an ninh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động và giáo dục nghề nghiệp cấp Chính phủ, đồng thời mở rộng các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về hợp tác kênh Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Quốc hội Liên bang Đức; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ trẻ và nữ nghị sỹ; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Đức với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA).

Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow khẳng định Đức coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên và ngày càng quan trọng tại Đông Nam Á; bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển và định hướng chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn mới; vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, trong đó hợp tác nghị viện đóng vai trò quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow nhất trí với các đánh giá và đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh về quan hệ hai nước, cho biết các doanh nghiệp Đức rất lạc quan về triển vọng quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam-Đức, coi đây là thời điểm mở ra chương mới với nhiều cơ hội hợp tác thiết thực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức, đặc biệt trong đào tạo nghề, giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa Quốc hội hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các bang của Đức, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện như IPU, ASEP, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới./.

Đức: Thủ đô Berlin đổi tên một bến tàu điện để ghi nhận đóng góp của người Việt Bến tàu điện được đổi tên thành Herzbergstr./Dong-Xuan là sự kiện mang tính biểu tượng cho sự hội nhập thành công và những đóng góp bền bỉ của cộng đồng người Việt tại Đức.