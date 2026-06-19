HĐND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng

Sáng 19/6, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ Ba, tổng kết tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện cử tri Thành phố dự phiên khai mạc.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng kỳ họp thứ Ba diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với Thành phố.

Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đây cũng là thời điểm tròn một năm thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Thành phố kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực.

Kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI diễn ra trong 1,5 ngày, dự kiến thảo luận, quyết định 53 nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của Thành phố và đời sống nhân dân.

Trong số đó có việc xem xét chủ trương đầu tư 4 công trình, dự án trọng điểm dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh như Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ-Vũng Tàu (cũ), Dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm-Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng thời, thành phố xem xét một số chính sách an sinh xã hội thiết thực như chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; xem xét, quyết định các chính sách tri ân, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố, Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư tự quản thôi tham gia công tác do thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thảo luận, đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện chủ đề năm của Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm; báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố./.

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm giám sát, động lực kiến tạo sự phát triển Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xanh và nâng cao chất lượng sống.

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