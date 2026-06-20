Kho bạc Nhà nước chủ động linh hoạt huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu

Thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quý 2 (tính đến hết ngày 15/6), cơ quan này đã thực hiện 11 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng khối lượng phát hành đạt 88.400 tỷ đồng. Kết quả này tương đương với 58,9% kế hoạch điều chỉnh của quý 2 là 150.000 tỷ đồng.

Tính chung từ đầu năm đến nay, lũy kế khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành đạt 168.501 tỷ đồng, hoàn thành 33,7% kế hoạch năm 2026. Toàn bộ lượng trái phiếu trên được thực hiện thông qua phương thức đấu thầu với kỳ hạn linh hoạt từ 3 năm đến 30 năm.

Báo cáo cho thấy kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2026 đạt 9,38 năm, giúp duy trì thời gian đáo hạn bình quân của danh mục nợ ở mức 8,28 năm. Việc tập trung vào các kỳ hạn dài không chỉ góp phần tái cơ cấu danh mục nợ công theo hướng bền vững mà còn giảm đáng kể áp lực trả nợ trong ngắn hạn cho ngân sách Trung ương.

Về lãi suất, Kho bạc Nhà nước đã điều hành sát với diễn biến thực tế và phù hợp với quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lãi suất phát hành bình quân tính đến giữa tháng 6 là 4,09%/năm, tăng 0,83%/năm so với mức bình quân của năm 2025, phản ánh đúng các biến động trên thị trường tài chính nội địa và quốc tế.

Năm 2026, thực hiện Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội và Quyết định số 352/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ huy động 500.000 tỷ đồng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với ổn định vĩ mô. Trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, điều hành linh hoạt về kỳ hạn, khối lượng và thời điểm phát hành. Chiến lược này nhằm bám sát khả năng hấp thụ của thị trường đồng thời gắn chặt với công tác quản lý ngân quỹ Nhà nước nhằm giảm chi phí vay nợ, bảo đảm an toàn nợ công và duy trì thanh khoản ổn định cho thị trường trái phiếu.

Mặc dù khối lượng huy động hiện nay được đánh giá ở mức thấp so với kế hoạch năm, song đại diện Kho bạc Nhà nước khẳng định nguồn vốn huy động vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công và các nhu cầu chi ngân sách Nhà nước. Nguồn vốn này đã góp phần quan trọng trong việc bù đắp bội chi, trả nợ gốc và bảo đảm cân đối nguồn vốn cho hệ thống tài chính quốc gia. Trong sáu tháng cuối năm, nhiệm vụ huy động vốn còn rất lớn, đòi hỏi Kho bạc Nhà nước phải tiếp tục cân đối nhu cầu thực tế và phối hợp chặt chẽ các công cụ điều hành ngân quỹ để đạt hiệu quả cao nhất.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã ưu tiên sử dụng nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi để cho ngân sách Trung ương vay, qua đó giảm bớt áp lực phát hành trái phiếu khi điều kiện thị trường không thuận lợi. Đồng thời, các nghiệp vụ mua bán lại trái phiếu Chính phủ (repo) cũng được triển khai để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Một phần ngân quỹ nhàn rỗi được gửi tại hệ thống ngân hàng theo đúng quy định, vừa hỗ trợ nguồn vốn cho nền kinh tế, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác phát hành trái phiếu và quản lý ngân quỹ đã bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của Nhà nước trong mọi tình huống./.

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