Cộng hòa Séc cam kết hỗ trợ thông tin thuế, tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 20/6 (giờ địa phương) tại thành phố Brno, đại diện Bộ Tài chính Cộng hòa Séc và Trung tâm Giáo dục Séc-Việt cùng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc (AYVE) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường cung cấp thông tin về tài chính, thuế và các quy định kinh doanh cho cộng đồng người Việt.

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến mới trong việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước của Séc với cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh người Việt, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng, chính xác hơn các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Phát biểu tại sự kiện, bà Alena Schillerová, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với nền kinh tế nước sở tại.

Bà cho biết biên bản hợp tác sẽ được triển khai thông qua các chương trình cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận, thực hiện đúng các quy định mới về thuế, tài chính và quản lý doanh nghiệp, trong đó có những nội dung liên quan đến hệ thống ghi nhận doanh thu điện tử EET 2.0.

Thay mặt các đơn vị ký kết phía cộng đồng người Việt, ông Trương Công Sứ khẳng định các bên sẽ triển khai những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, bảo đảm các nội dung hợp tác được hiện thực hóa bằng các chương trình tư vấn và hướng dẫn cụ thể. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ gốc Việt trong việc kết nối cộng đồng với các cơ quan nhà nước Séc.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Nguyễn Việt Anh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, cho rằng việc cập nhật kịp thời các quy định pháp luật sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào môi trường kinh doanh tại Séc và chủ động thích ứng với những thay đổi trong thời gian tới.

Bà Alena Schillerová - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính bày tỏ vui mừng được gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Brno. (Ảnh Việt Thắng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia của Bộ Tài chính, Cục Thuế và Tổng cục Hải quan Séc đã cập nhật nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đại diện Bộ Tài chính Séc, ông Martin Šabo, giới thiệu hệ thống EET 2.0 dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Hệ thống mới được thiết kế theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm khối lượng dữ liệu phải khai báo và hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nền tảng điện tử DIS+.

Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp người Việt đã nêu các khó khăn trong quá trình thích ứng với thay đổi chính sách như rào cản ngôn ngữ, thiếu thông tin cập nhật và áp lực cạnh tranh.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc chủ động nắm bắt quy định pháp luật và ứng dụng công nghệ quản lý sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo các đại biểu, những cuộc trao đổi cởi mở giữa đại diện Chính phủ Séc và cộng đồng người Việt không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cơ quan chức năng đối với cộng đồng người Việt tại Séc mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa các bên trong thời gian tới./.

Doanh nghiệp Việt Nam và Séc còn nhiều tiềm năng để hợp tác Các lĩnh vực Séc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác lớn gồm công nghệ chế biến chế tạo, dược phẩm, công nghệ cao, năng lượng xanh/sạch, tài chính, công nghệ thông tin, viễn thông và du lịch.