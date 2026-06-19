ABBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.100 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.112 tỷ đồng. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình nâng vốn điều lệ ABBank lên trên 20.000 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, đồng thời tạo thêm dư địa để ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng trong giai đoạn tới.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ thêm 6.112,8 tỷ đồng thông qua ba hình thức gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, ABBank được chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối với giá trị tối đa hơn 2.095 tỷ đồng; chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa hơn 3.213 tỷ đồng; đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá trị tối đa hơn 803 tỷ đồng.

Theo dự kiến, ABBank sẽ xúc tiến triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông trong thời gian sớm nhất và triển khai thực hiện các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu tiếp theo như phương án tăng vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng từ gần 14.000 tỷ đồng hiện nay lên hơn 20.000 tỷ đồng vào quý 1/2027.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo phương án tăng vốn điều lệ, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng tiếp tục tăng, việc nâng cao năng lực tài chính sẽ giúp ABBank có thêm dư địa để mở rộng tín dụng, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, Đại hội đồng cổ đông ABBank năm 2026 cũng đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 4.500 tỷ đồng và đưa cổ phiếu ABB lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên trên 20.000 tỷ đồng, cùng với lộ trình niêm yết cổ phiếu trong năm nay trên cơ sở gia tăng cao hiệu quả hoạt động, ABBank sẽ tạo lập các dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch, hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng và nâng tầm vị thế của Ngân hàng trên thị trường./.

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện Ngân hàng ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu, củng cố nền tảng tài chính và đẩy mạnh chuyển đổi số.