Bộ Tài chính "hé lộ" loạt cải cách mạnh trong Luật Chứng khoán sửa đổi

Tại buổi họp báo quý 2/2026 vào ngày 17/6, đại diện Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi.

Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến thời điểm hiện tại, nhiều chỉ tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã đạt và tiệm cận kế hoạch đề ra.

Nhằm thích ứng với diễn biến thực tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện đề án phát triển thị trường đồng thời rà soát và cập nhật các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh mới. Trọng tâm của giai đoạn này là hiện thực hóa mục tiêu nâng hạng thị trường từ hạng cận biên lên hạng mới nổi theo các tiêu chuẩn khắt khe của Tổ chức MSCI.

Song song với lộ trình nâng hạng, cơ quan quản lý tiếp tục triển khai các đề án tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền và đào tạo nhằm nâng cao tính ổn định, hiệu quả cho thị trường. Các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để hỗ trợ nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết sẽ xây dựng lộ trình cụ thể cho từng mục tiêu chiến lược, đi kèm với các giải pháp thực thi đồng bộ và khả thi.

Một trong những nhiệm vụ then chốt được Bộ Tài chính xác định là hoàn thiện khung khổ pháp lý, trong đó trọng tâm là sửa đổi Luật Chứng khoán. Theo ông Thu, dự thảo Luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng Mười, theo tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ và giảm thiểu tối đa các điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Các nội dung sửa đổi chính bao gồm việc cắt giảm thủ tục hành chính cho các chủ thể tham gia thị trường, bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các lĩnh vực đòi hỏi trình độ công nghệ cao và chuẩn hóa giao dịch điện tử để đảm bảo an toàn hệ thống. Đặc biệt, điểm mới trong lần sửa đổi này là chính sách thành lập các tổ chức bảo lãnh trái phiếu, nhằm thúc đẩy kênh phát hành vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh thị trường chứng khoán cần những giải pháp phát triển mạnh mẽ nhưng phải đi đôi với sự ổn định, bền vững và an toàn tuyệt đối. Việc sửa đổi Luật Chứng khoán lần này có ý nghĩa quyết định trong việc đáp ứng các yêu cầu phát triển cả trong trước mắt và trung hạn.

Ông Chi khẳng định quy trình xây dựng luật sẽ được thực hiện theo trình tự thông thường thay vì thủ tục rút gọn, nhằm tranh thủ tối đa ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động trực tiếp. Cách tiếp cận thận trọng này đảm bảo các quy định khi ban hành sẽ đạt được tính chính xác cao, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật và có tính khả thi bền vững trong thực tiễn vận hành thị trường./.

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