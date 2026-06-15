Việt Nam-EU tăng cường kết nối nguồn lực cho phát triển bền vững

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 15/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn có buổi tiếp và làm việc với ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng các cán bộ của Phái đoàn.

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU và đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác hai bên trong thời gian qua.

EU là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt từ sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu vào 01/08 2020 và quan hệ Việt Nam-EU được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 01/2026.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phái đoàn EU và các đối tác châu Âu nhằm góp phần thúc đẩy thực chất và hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU trong giai đoạn tới,” Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Chia sẻ về tình hình vĩ mô của Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Chính sách tài khóa được mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ với chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế…

Trong lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hải quan và kho bạc nhà nước; thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công; đồng thời cơ cấu lại nền tài chính quốc gia và phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững; đồng thời, mong muốn tăng cường hợp tác với EU trong các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính số, phát triển thị trường vốn, quản lý tài chính công và chia sẻ kinh nghiệm về các chuẩn mực tài chính quốc tế.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc điều hành kinh tế vĩ mô, thuế, hải quan và quản lý các nguồn lực phát triển.

Ông Julien Guerrier cho biết, EU cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ hơn nữa để giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, thông qua khoản tài trợ trực tiếp khoảng 450 triệu Euro dành cho Việt Nam, EU khẳng định vị thế là đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Theo Đại sứ Julien Guerrier, trước những thách thức địa chính trị làm hạn chế nguồn nhiên liệu hóa thạch, EU khuyến khích Việt Nam tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tái tạo sẵn có (gió, mặt trời, nước).

Bên cạnh đó, thông qua Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), EU đang tập trung nguồn lực đầu tư vào hạ tầng giao thông bền vững và hệ thống cảng biển tại Việt Nam.

Đại sứ Julien Guerrier cho biết thêm, với quy mô hơn 360 tỷ USD trái phiếu xanh được phát hành tại các Trung tâm tài chính lớn năm qua, đây sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng cho Việt Nam trong quá trình thực hiện hóa các cam kết quốc tế về chuyển đổi Net Zero.

Đại sứ khẳng định đang tích cực cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông qua Global Forum để giúp Việt Nam đạt xếp hạng tích cực, tránh các tác động tiêu cực đến danh tiếng đầu tư.

Về dự thảo thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn, Đại sứ Julien Guerrier cho rằng, EU hoàn toàn ủng hộ mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Việt Nam, nhưng mong muốn chính sách thuế được thiết kế không gây phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp châu Âu.

Tại buổi làm việc, liên quan lĩnh vực thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao các trao đổi kỹ thuật và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam với EU, OECD và Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin thuế trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính Việt Nam hiện đang phối hợp chặt chẽ với OECD và Diễn đàn toàn cầu nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực thực thi và đáp ứng đầy đủ các khuyến nghị quốc tế liên quan.

“Việt Nam không phải là “thiên đường thuế,” luôn nghiêm túc tuân thủ các chuẩn mực minh bạch quốc tế và cam kết mạnh mẽ trong cải cách chính sách, tăng cường quản trị tài chính công và minh bạch hóa hệ thống thuế theo thông lệ quốc tế,” Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về hoàn thuế VAT và chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn, Bộ Tài chính mong muốn phía EU ghi nhận đã có chính sách thuế đối với đồ uống có cồn của Việt Nam được quy định cụ thể trong Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025; trong đó, quy định lộ trình điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia từ năm 2026 nhằm thực hiện các mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế tiêu dùng có hại và phù hợp với định hướng cải cách chính sách thuế của Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Việt Nam cam kết áp dụng chính sách thuế bình đẳng tuyệt đối giữa dòng vốn trong nước và quốc tế, đồng thời sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm điều tiết của EU nhằm đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng tại Việt Nam; đồng thời mong muốn, với vai trò của mình, Đại sứ Julien Guerrier sẽ thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVIPA, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được nguồn tài chính xanh, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho chuyển đổi xanh, cũng như tăng cường hợp tác về các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo, tài chính số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

“Với nền tảng hợp tác tốt đẹp hiện nay, quan hệ Việt Nam-EU sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới,” Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ tin tưởng./.

Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.