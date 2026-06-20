Kho bạc Nhà nước chủ động tăng cường thông tin chính thống trên môi trường số

Trong kỷ nguyên số, Kho bạc Nhà nước đang đẩy mạnh cung cấp thông tin chính thống, kịp thời nhằm nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin xã hội.

Trong bối cảnh môi trường truyền thông số phát triển mạnh mẽ, tốc độ lan truyền thông tin ngày càng nhanh, đa chiều và khó kiểm soát, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan quản lý Nhà nước không chỉ dừng ở việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, minh bạch tới người dân và doanh nghiệp.

Với tinh thần đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang từng bước đổi mới công tác truyền thông theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, chủ động định hướng dư luận, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước trong kỷ nguyên số.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước, đã thay mặt đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ người làm báo. Bà khẳng định trong suốt quá trình phát triển của ngành Tài chính, báo chí luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý Nhà nước với người dân, doanh nghiệp và xã hội. Thông qua hoạt động tuyên truyền, báo chí đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống đồng thời phản ánh sinh động những nỗ lực cải cách của toàn ngành.

Đổi mới truyền thông trên môi trường số

Đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước, bà Ngô Thị Nhung nhấn mạnh các đơn vị báo chí truyền thông đã luôn đồng hành, góp phần đưa các chính sách đến với các cơ quan sử dụng ngân sách và cộng đồng. Nhiều nội dung thông tin quan trọng đã kịp thời tuyên truyền, thể hiện rõ nét nỗ lực của hệ thống trong việc bảo đảm dòng chảy ngân sách thông suốt, từ công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển, thanh toán chi trả ngân sách, đến triển khai tổng kế toán Nhà nước và quản lý ngân quỹ quốc gia. Những nỗ lực này giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của Kho bạc Nhà nước trong quản lý tài chính công và đóng góp vào sự ổn định của nền tài chính quốc gia.

Điều đáng trân trọng là các tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh kết quả chuyên môn mà còn quan tâm đến yếu tố con người, ghi nhận và lan tỏa hình ảnh những cán bộ Kho bạc tận tụy tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đó là những câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, sự cần cù thầm lặng trong việc bảo đảm nhiệm vụ thu, chi ngân sách an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, khi Kho bạc Nhà nước triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, báo chí đã phối hợp chặt chẽ để phản ánh kịp thời quá trình chuẩn bị, giúp hoạt động thu chi không bị gián đoạn, tạo sự đồng thuận và chia sẻ trong xã hội đối với những thách thức mà đội ngũ cán bộ phải đối mặt.

Các tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh kết quả chuyên môn mà còn quan tâm đến yếu tố con người, ghi nhận và lan tỏa hình ảnh những cán bộ Kho bạc tận tụy tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Bà Ngô Thị Nhung chia sẻ những năm gần đây, Kho bạc Nhà nước chú trọng đổi mới phương thức truyền thông lấy người dân và đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm. (Ảnh: Vietnam+) ​

Nhận thức rõ sự phát triển của internet và mạng xã hội tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức, Kho bạc Nhà nước xác định công tác thông tin không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ mà đã trở thành một bộ phận quan trọng trong quản trị hiện đại. Việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận đang giúp hệ thống nâng cao hiệu quả truyền thông, hạn chế khoảng trống thông tin trên môi trường mạng.

Bà Ngô Thị Nhung chia sẻ những năm gần đây, Kho bạc Nhà nước chú trọng đổi mới phương thức truyền thông lấy người dân và đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm. Cụ thể, Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước thường xuyên cập nhật các cơ chế chính sách mới, tình hình thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và tiến trình chuyển đổi số. Số liệu thống kê cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của các dòng thông tin này.

Trong năm 2025, toàn hệ thống đã đăng tải khoảng 2.000 tin, bài, phóng sự và video clip trên các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước đăng tải 230 tin bài, cùng với đó là hơn 1.200 tin bài từ Kho bạc Nhà nước các khu vực và 480 tin bài từ các cơ quan báo chí hợp tác.

Giao diện Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước.

Bước sang năm 2026, công tác này tiếp tục được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và các sự kiện trọng tâm của ngành. Kho bạc Nhà nước đã chủ động tham mưu xây dựng Cổng Thông tin điện tử mới hiện đại, tăng tính tương tác, đồng thời triển khai kiểm thử Ứng dụng Điểm báo Kho bạc Nhà nước để theo dõi và xử lý thông tin dư luận trên không gian mạng một cách hiệu quả hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 900 sản phẩm truyền thông được thực hiện, bao gồm 300 tin bài trên Cổng Thông tin điện tử, 80 video clip tuyên truyền và 152 thông báo về kết quả, kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ.

Các hình thức truyền thông đa dạng (như infographic, pano, khẩu hiệu điện tử) đã tập trung tuyên truyền việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước. Đặc biệt, đối với các nội dung nhạy cảm (như giải ngân vốn đầu tư công hay cải cách thủ tục hành chính), Kho bạc Nhà nước luôn chủ động cung cấp thông tin chính thức từ sớm để hạn chế nguy cơ xuất hiện thông tin thiếu kiểm chứng, tạo sự đồng nhất trong nhận thức chung của xã hội.

Thông tin đối ngoại chuyên nghiệp

Song song với truyền thông trong nước, Kho bạc Nhà nước tiếp tục chú trọng triển khai đồng bộ công tác thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh một hệ thống tài chính chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là một phần trong chiến lược xây dựng hệ thống truyền thông hiện đại, không chỉ phục vụ nhu cầu thông tin nội bộ mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức nhiều đoàn công tác ra nước ngoài và đón tiếp các đoàn quốc tế, duy trì quan hệ hợp tác song phương hiệu quả với kho bạc các nước như Hungary, Lào và Indonesia.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục chú trọng triển khai đồng bộ công tác thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh một hệ thống tài chính chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kho bạc Nhà nước cũng tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế lớn, như Mạng lưới quản lý chi tiêu công châu Á (PEMNA), Diễn đàn Kho bạc ASEAN (ATF) và Hiệp hội Kho bạc quốc tế (AIST). Việc chủ trì các hội thảo quốc tế về kế toán và báo cáo tài chính Nhà nước cùng các chương trình làm việc với chuyên gia từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã giúp Kho bạc Nhà nước tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến.

Theo bà Ngô Thị Nhung, những hoạt động này là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, đánh giá các xu hướng phát triển của hệ thống kho bạc hiện đại trong bối cảnh thế giới biến động. Thông qua việc học hỏi kinh nghiệm về quản lý ngân quỹ và chuyển đổi số, Kho bạc Nhà nước có thêm nguồn lực tri thức để tham mưu cho Bộ Tài chính trong việc đẩy mạnh hội nhập, phát huy vai trò của Việt Nam trong các tổ chức tài chính khu vực và toàn cầu.

Kho bạc Nhà nước tham dự Hội nghị toàn thể Mạng lưới chi tiêu công châu Á - PEMNA và Hội nghị Cộng đồng hành nghề T-CoP PEMNA. (Ảnh: KBNN)

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển không ngừng, bà Nhung chia sẻ việc chủ động cung cấp thông tin chính thống và minh bạch không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Kho bạc Nhà nước và các cơ quan báo chí, cùng với việc đa dạng hóa phương thức truyền tải trên nền tảng số, đã và đang khẳng định hình ảnh một hệ thống Kho bạc Nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, luôn sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.

Với truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, bà Ngô Thị Nhung mong muốn sự gắn kết này sẽ tiếp tục được củng cố, lan tỏa những giá trị tích cực và tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách tài chính của Đảng và Nhà nước./.

Thông qua việc học hỏi kinh nghiệm về quản lý ngân quỹ và chuyển đổi số, Kho bạc Nhà nước có thêm nguồn lực tri thức để tham mưu cho Bộ Tài chính trong việc đẩy mạnh hội nhập, phát huy vai trò của Việt Nam trong các tổ chức tài chính khu vực và toàn cầu. (Ảnh: KBNN)

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