Indonesia tìm cách huy động 500 tỷ USD vốn từ các gia đình siêu giàu toàn cầu

Indonesia đang thúc đẩy việc xây dựng hệ sinh thái quản lý tài sản gia đình (family office) nhằm thu hút dòng vốn tư nhân toàn cầu, với kỳ vọng có thể huy động tới 500 tỷ USD tài sản từ các cá nhân siêu giàu và nhà đầu tư quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan cho biết kế hoạch này có thể trở thành một hướng mới trong thu hút nguồn vốn đầu tư của Indonesia, đồng thời nâng cao vị thế của nước này như một trung tâm đầu tư và quản lý tài sản trong khu vực.

“Family office” là mô hình quản lý tài sản tư nhân dành cho các cá nhân và gia đình sở hữu khối tài sản rất lớn, cung cấp các dịch vụ như quản lý đầu tư, hoạch định tài chính, bảo toàn tài sản và chuyển giao tài sản giữa các thế hệ.

Trong những năm gần đây, các trung tâm tài chính như Singapore, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thụy Sĩ đã thu hút lượng lớn tài sản toàn cầu nhờ xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho mô hình này.

Theo ông Luhut, Indonesia đã “chậm chân” hơn các nước trong việc phát triển lĩnh vực này và đang tìm cách tận dụng xu hướng dịch chuyển tài sản toàn cầu để thu hút nguồn vốn dài hạn.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư từ Trung Đông, đặc biệt tại Dubai và Abu Dhabi, đang tìm kiếm những điểm đến an toàn để đa dạng hóa danh mục tài sản trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.

Ông Luhut nhấn mạnh mô hình này là hoạt động quản lý tài sản tư nhân, không liên quan đến nguồn ngân sách quốc gia. Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và các nền tảng kỹ thuật số hỗ trợ cho hệ sinh thái family office.

Mô hình phát triển “family office” được xem là một hướng đi khá mới của Indonesia trong chiến lược thu hút vốn. Thay vì chỉ tập trung vào đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Jakarta muốn tiếp cận khối tài sản khổng lồ đang được quản lý bởi các gia đình siêu giàu trên thế giới./.

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