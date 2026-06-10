Giới siêu giàu gây thiệt hại gần 1.000 tỷ USD cho khí hậu mỗi năm

Giới siêu giàu trên thế giới không chỉ tạo ra lượng phát thải lớn thông qua lối sống xa hoa mà còn góp phần đáng kể vào biến đổi khí hậu thông qua các tài sản và khoản đầu tư mà họ sở hữu.

Theo một nghiên cứu mới do tổ chức Greenpeace công bố ngày 10/6, những người thuộc nhóm giàu nhất thế giới gây thiệt hại khí hậu lên tới gần 1.000 tỷ USD mỗi năm nếu tính theo phần phát thải liên quan đến các doanh nghiệp, bất động sản và tài sản tài chính mà họ nắm giữ.

Nghiên cứu cho thấy nhóm 1% người giàu nhất thế giới kiểm soát khoảng 40% lượng phát thải dựa trên quyền sở hữu. Đây là lượng khí nhà kính phát sinh từ các doanh nghiệp và tài sản tư nhân, chiếm khoảng 60% tổng lượng phát thải toàn cầu.

Ngược lại, 1/2 dân số nghèo nhất thế giới chỉ tạo ra khoảng 3% lượng phát thải cùng loại.

Greenpeace cho rằng các cuộc tranh luận về khí hậu lâu nay thường tập trung vào hành vi tiêu dùng cá nhân như đi máy bay, sử dụng ôtô hay tiêu thụ năng lượng.

Tuy nhiên, tác động từ quyền sở hữu doanh nghiệp và các khoản đầu tư vào những ngành phát thải cao như dầu khí, bất động sản hoặc công nghiệp nặng mới là yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn nhưng ít được chú ý.

Bà Clara Thompson, phụ trách chiến dịch toàn cầu về hệ thống kinh tế-xã hội của Greenpeace International, nhận định: "Đây không chỉ là câu chuyện về máy bay riêng hay du thuyền xa xỉ. Phần lớn ô nhiễm liên quan đến giới siêu giàu đến từ những tài sản và khoản đầu tư mà họ sở hữu."

Từ kết quả nghiên cứu, Greenpeace kêu gọi các chính phủ xem xét áp dụng thuế tài sản đối với người siêu giàu nhằm buộc những người hưởng lợi nhiều nhất từ các ngành gây ô nhiễm phải đóng góp nhiều hơn cho quá trình ứng phó biến đổi khí hậu.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế đang diễn ra tại Đức nhằm chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) vào cuối năm nay, nơi vấn đề chuyển đổi công bằng sang nền kinh tế ít phát thải được dự báo sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm./.

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