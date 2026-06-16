UNICEF: Hơn 1 tỷ trẻ em đối mặt đồng thời nhiều hiểm họa khí hậu cực đoan

Ngày 15/6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo hơn 1 tỷ trẻ em trên toàn cầu hiện phải đối mặt cùng lúc với tác động của ít nhất ba hình thái khí hậu cực đoan. Tổ chức này đồng thời nhấn mạnh tác động của khủng hoảng khí hậu đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại một số khu vực trên thế giới.

Để thực hiện báo cáo, UNICEF đã đối chiếu dữ liệu về nơi sinh sống của khoảng 2,4 tỷ trẻ em trên hành tinh với bản đồ phân bố của 8 loại thiên tai và hiện tượng khí hậu cực đoan phổ biến nhất.

Theo đó, 8 mối đe dọa được nghiên cứu bao gồm ngập lụt ven biển; lũ lụt sông ngòi; hạn hán; bão nhiệt đới; các đợt nắng nóng kéo dài với ít nhất 3 ngày vượt ngưỡng nhiệt độ cao được quy định riêng với từng quốc gia; nắng nóng cực đoan; cháy rừng và bão cát.

Báo cáo tập trung đặc biệt vào nhóm 1,1 tỷ trẻ em đang phải hứng chịu tác động đồng thời từ ba hiểm họa khí hậu trở lên. Trong đó, tổ hợp rủi ro phổ biến nhất là hạn hán, nắng nóng cực đoan (nhiệt độ vượt 35 độ C) và các đợt nắng nóng kéo dài.

Tổ hợp này hiện ảnh hưởng tới khoảng 296 triệu trẻ em trên toàn thế giới, trong đó có 74 triệu trẻ em tại Nigeria, 34 triệu trẻ em tại Pakistan và 32 triệu trẻ em tại Ấn Độ.

UNICEF cho biết số lượng trẻ em thuộc nhóm chịu tác động từ 3 hiểm họa khí hậu trở lên đã tăng mạnh trong vòng hai thập kỷ qua.

Một em nhỏ cùng những người lớn trong dòng nước lũ ở Sylhet, Bangladesh, ngày 19/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ở quy mô toàn cầu, gần như toàn bộ trẻ em trên hành tinh - khoảng 2,3 tỷ em - đang phải đối mặt với ít nhất một nguy cơ khí hậu. Trong đó, 2 tỷ trẻ em chịu ít nhất hai loại rủi ro; 364 triệu trẻ em phải đối mặt với từ 4 rủi ro khí hậu trở lên.

Đáng chú ý, trong số 123.000 trẻ em đang sống tại những khu vực chịu tác động đồng thời của ít nhất 7 hiểm họa khí hậu khác nhau, khoảng 46.000 em sinh sống tại Myanmar.

Bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, nhấn mạnh trẻ em hiện ở tuyến đầu của những tác động do biến đổi khí hậu gây ra.

Trong khi đó, theo ông Tom Slaymaker, một trong những tác giả của báo cáo, mức độ tác động của biến đổi khí hậu khác nhau ở mọi nơi. Một số “ điểm nóng” đặc biệt nghiêm trọng, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi và một số vùng ở Nam Á.

Các quốc gia có tỷ lệ trẻ em cao trong cơ cấu dân số như Bangladesh, Ấn Độ, Nigeria và Pakistan đứng đầu thế giới về số trẻ em phải đối mặt với ít nhất ba hiểm họa khí hậu.

Tuy nhiên, nếu xét theo tỷ lệ trẻ em bị ảnh hưởng, các quốc gia thuộc khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi, đặc biệt là vùng Sahel, là những nơi chịu tác động nặng nề nhất.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều chính phủ tại đây không đủ nguồn lực để ứng phó hiệu quả với các thảm họa khí hậu ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, UNICEF cũng cảnh báo về mức độ dễ tổn thương đặc biệt của 39 quốc đảo trên toàn cầu. Nhóm quốc đảo này thường gặp nhiều hạn chế như nguồn nước ngọt khan hiếm, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu và thiếu khả năng di dời dân cư đến nơi an toàn sau các thảm họa như bão lớn hay nước biển dâng.

Em nhỏ chơi đùa bên đài phun nước để tránh nóng ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, ông Tom Slaymaker cũng lưu ý rằng các kết luận trong khuôn khổ báo cáo chỉ dựa trên tám loại hiểm họa khí hậu phổ biến nhất được UNICEF lựa chọn nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu. Theo đó, trẻ em tại các quốc gia Bắc Âu cũng không hoàn toàn an toàn trước biến đổi khí hậu.

Cũng trong ngày 15/6, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đã ban hành cảnh báo sức khỏe do nắng nóng tại nhiều khu vực ở miền Nam Vương quốc Anh khi nhiệt độ được dự báo có thể đạt 30 độ C vào cuối tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại London, UKHSA cho biết cảnh báo màu vàng sẽ có hiệu lực từ chiều 17/6 đến tối 22/6 tại các vùng phía Đông England, Đông Midlands, London và Đông Nam.

Cơ quan này cho biết thời tiết nắng nóng có thể làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có bệnh nền, đồng thời gây áp lực lớn hơn đối với hệ thống y tế.

Ngoài ra, UKHSA cũng cảnh báo nguy cơ gia tăng các tai nạn liên quan đến hoạt động dưới nước, trong đó có đuối nước và sốc nhiệt khi tiếp xúc với nước lạnh.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), một khối không khí nóng từ lục địa châu Âu đang di chuyển về phía Anh, khiến các khu vực Đông Nam nước này từ giữa tuần sẽ trở nên nóng và ẩm hơn. Nhiệt độ tại một số nơi có thể đạt ngưỡng 30 độ C vào ngày 19/6.

Trong khi đó, các khu vực phía Bắc và phía Tây nước Anh được dự báo tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp từ Đại Tây Dương, với khả năng xuất hiện mưa lớn trong các ngày 18-19/6.

Các nhà khí tượng cũng cảnh báo thời tiết nắng nóng tại miền Nam có thể kéo theo một số cơn giông cục bộ vào cuối tuần, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan tại một số địa phương.

Đây là đợt nắng nóng đáng chú ý đầu tiên trong mùa Hè năm nay tại Anh, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu cũng đang ghi nhận nhiệt độ tăng cao do ảnh hưởng của các khối không khí nóng từ khu vực Nam Âu và Bắc Phi./.

Nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ có thể vượt lịch sử trong mùa Hè Theo dự báo, trong tháng còn lại mùa Hè, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử.