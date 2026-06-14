Việt Nam đối mặt nguy cơ nắng nóng và hạn hán khốc liệt do El Nino

El Nino làm lượng mưa trên cả nước thiếu hụt từ 25-50%, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành với xác suất đạt cường độ rất mạnh khoảng 60-65%, có thể tương đương đợt El Nino 2015-2016 và nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.

Dự báo từ nay đến đầu năm 2027, nền nhiệt trên cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, riêng giai đoạn tháng 10-12/2026 có thể cao hơn 1-2 độ C.

Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí có thể ghi nhận các mức nhiệt vượt lịch sử./.

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