TP Hồ Chí Minh dự kiến chi gần 664 tỷ đồng cho phòng, chống thiên tai

Sáng 18/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, đánh giá công tác quản lý, thu, nộp, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 phường, xã và Đặc khu Côn Đảo nhằm đánh giá kết quả hoạt động của quỹ sau khi thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Năm 2026, Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có nguồn thu khoảng 310 tỷ đồng và kế hoạch chi gần 664 tỷ đồng. Trong số đó, 50 tỷ đồng dành cho các hoạt động ứng phó thiên tai, hơn 513 tỷ đồng hỗ trợ cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, gần 96 tỷ đồng dành cho các hoạt động phòng ngừa và khoảng 4,65 tỷ đồng phục vụ quản lý, điều hành quỹ.

Thành phố cũng đã ban hành quy định mới về nội dung và mức chi quỹ nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong quá trình triển khai tại các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Chánh nhấn mạnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, thiên tai cực đoan có xu hướng gia tăng, Quỹ Phòng, chống thiên tai tiếp tục là nguồn lực quan trọng hỗ trợ các hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả và phòng ngừa thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nguyễn Đức Vũ, sau khi hợp nhất Quỹ Phòng, chống thiên tai của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức Quỹ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quản lý quỹ, Chi cục Thủy lợi là cơ quan thường trực, bảo đảm thống nhất đầu mối quản lý, điều hành và sử dụng nguồn lực phục vụ phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn thành phố mới.

Báo cáo Công tác hoạt động, thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến ngày 15/6, quỹ đã giải ngân hơn 36,32 tỷ đồng cho các hạng mục được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương.

Đồng thời, Chi cục Thủy lợi đang tham mưu thành phố bố trí khoảng 284,66 tỷ đồng để thực hiện 89 công trình cấp bách phòng, chống sạt lở, ngập úng; nâng cao năng lực phòng ngừa thiên tai tại 27 địa phương và đầu tư trang thiết bị chuyên dùng cho 71 đơn vị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị Ủy ban Nhân dân phường Bình Tây chia sẻ kinh nghiệm trong thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tại địa phương. Đến cuối tháng 3/2026, phường Bình Tây đã thu được hơn 1,65 tỷ đồng, đạt gần 74% chỉ tiêu được giao và đã nộp về quỹ thành phố hơn 1,18 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, kết quả trên có được nhờ ba giải pháp trọng tâm gồm chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu, huy động hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục nộp quỹ; đồng thời công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ để tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.

Phường Bình Tây cũng kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh số hóa quy trình thu, nộp quỹ, tích hợp thông báo trên các nền tảng điện tử và sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế sử dụng phần kinh phí được giữ lại tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai tại chỗ.

Trong tham luận về dự báo, cảnh báo thiên tai, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết với sự hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố, đơn vị đã duy trì lực lượng trực dự báo 24/24 giờ, tăng tần suất phát hành các bản tin dự báo, cảnh báo riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của các cấp chính quyền.

Năm 2025, Đài đã phát hành 1.211 bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bao gồm các bản tin mưa lớn, dông sét, triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt và dự báo thời tiết trên biển.

Theo đó, năm 2026 Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ sẽ thực hiện khoảng 1.470 bản tin theo hợp đồng với Chi cục Thủy lợi, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu radar thời tiết Nhà Bè và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo đến cấp xã, phường.

Đơn vị cũng kiến nghị Thành phố tiếp tục đầu tư bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn tự động, đặc biệt tại khu vực nội thành và xây dựng hệ thống truyền tải thông tin cảnh báo thiên tai trên nền tảng số để người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cho rằng việc nâng cao hiệu quả quản lý, thu, nộp và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai gắn với chuyển đổi số, minh bạch tài chính và tăng cường năng lực dự báo sẽ góp phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong thời gian tới./.

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.