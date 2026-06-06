Lâm Đồng: Lốc xoáy trong 15 phút làm rụng hơn 50 tấn sầu riêng

Hơn 50 tấn sầu riêng của nông dân xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng đã bị rụng do mưa lớn kéo dài hơn một giờ, kèm lốc xoáy xuất hiện khoảng 15 phút vào chiều qua 5/6.

Dù diễn ra trong thời gian ngắn, lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng đối với nhiều vườn sầu riêng đang chuẩn bị thu hoạch. Thống kê ban đầu cho thấy gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 6 hộ thiệt hại nặng.

Ngày 6/6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đến thăm hỏi các hộ dân trồng sầu riêng bị thiệt hại do lốc xoáy, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các thôn thống kê, đánh giá mức độ ảnh hưởng để đề xuất phương án hỗ trợ.

Tại thôn 1, hộ ông Lại Văn Viễn bị rụng hơn 20 tấn sầu riêng, đồng thời có 8 cây trên 10 năm tuổi bị gãy đổ. Hộ ông Nguyễn Tấn Dư có 23 cây sầu riêng đang thời kỳ kinh doanh bị quật ngã và gần 10 tấn trái bị rụng.

Trong khi đó, tại thôn 2, các hộ ông Nguyễn Quang Vinh, ông Trương Công Bình, ông Đinh Văn Tới và ông Nguyễn Minh Hồng Điệp đều bị rụng từ 5-6 tấn sầu riêng mỗi hộ.

Trong số đó, hộ ông Trương Công Bình và ông Đinh Văn Tới còn có nhiều cây sầu riêng bị gãy đổ. Ngoài ra, hơn 20 hộ dân khác cũng bị thiệt hại với lượng trái rụng khoảng vài tạ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai 2 Nguyễn Hùng Cường thông tin ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng chức năng phối hợp với các thôn kiểm tra, thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó với dông lốc trong thời kỳ chuyển mùa; tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo cơ quan chức năng cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để giúp các hộ dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất./.

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