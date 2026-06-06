Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, sáng 6/6, tại Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia Phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp; Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng ô nhiễm môi trường không còn là cảnh báo xa xôi mà là thách thức hiện hữu tác động đến từng bữa ăn, hơi thở và chất lượng đời sống hằng ngày của người dân.

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ mục tiêu gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà là trách nhiệm hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân; là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa các phong trào hành động vì cộng đồng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, mỗi người dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên cần thực hiện các hành động thiết thực như không xả rác bừa bãi, hạn chế nhựa dùng một lần, tiết kiệm tài nguyên và trồng cây xanh. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống xanh, phân loại rác tại nguồn, giữ gìn môi trường sống sạch đẹp.

Các khu dân cư, xã, phường và đặc khu phát huy tinh thần tự quản, thường xuyên vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải hiệu quả, xây dựng các tuyến đường, khu dân cư, không gian công cộng xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cần gương mẫu chấp hành pháp luật về môi trường, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, giảm phát thải và lan tỏa các sáng kiến bảo vệ môi trường.

Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, người dân tham gia hưởng ứng Lễ Phát động. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay một ngành, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi mỗi người dân trở thành một "công dân xanh," mỗi gia đình là một "không gian xanh," mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một "cộng đồng xanh," mục tiêu xây dựng một Việt Nam xanh-sạch-đẹp sẽ không chỉ là khát vọng, mà sẽ trở thành hiện thực trong hành trình phát triển bền vững của đất nước.

Tại sự kiện đặc biệt này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học là những vấn đề lớn, mang tính toàn cầu đã và đang làm thay đổi các hệ sinh thái tự nhiên, tác động đến đời sống kinh tế-xã hội, trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại.

Là quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức nghiêm trọng này, hướng đến mục tiêu xây dựng một hành tinh khỏe mạnh, đáng sống; đồng thời tận dụng cơ hội đưa đất nước phát triển theo hướng "xanh," bền vững, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phát triển bền vững kinh tế biển luôn là vấn đề trọng tâm trong các chủ trương, chính sách, chương trình nghị sự của Đảng, Nhà nước. Nhận thức và hành động của xã hội về bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả ở nhiều địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư; góp phần làm cho môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt hơn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hy vọng, phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp" được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động sẽ không chỉ là một phong trào thi đua, mà phải trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, liên tục, lâu dài; trở thành ý thức, nếp nghĩ, cách sống, hành động tự giác của mỗi người dân, mỗi cộng đồng, mỗi doanh nghiệp.

Trước thực tế công tác bảo vệ môi trường vẫn còn không ít hạn chế, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; quán triệt quan điểm phát triển nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh, thực hiện hiệu quả mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050; triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế carbon thấp.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên, môi trường và khí hậu; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đơn vị, địa phương cần huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, hội nhập, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị biển quốc gia.

Là địa phương có hệ sinh thái đa dạng với rừng, biển, vùng đồng bằng và miền núi đan xen nhưng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, Nghệ An thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường.

Theo ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, tỉnh tập trung tăng cường thu gom, xử lý rác thải tại khu công nghiệp, đô thị và làng nghề; thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong quản lý tài nguyên và giám sát môi trường.

Nghệ An cam kết thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, nguồn nước và hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng, hướng tới thay đổi nhận thức và hành động của mỗi người dân./.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi toàn dân thực hiện Phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp."

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