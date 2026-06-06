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Quảng Trị: Khởi tố vụ án hình sự “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

Ngày 6/6, Quảng Trị khởi tố vụ án liên quan đến hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu tại cửa hàng kinh doanh giày dép Bin Heo và AT Shoes.

Thanh Thủy
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.” (Ảnh: TTXVN phát)
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.” (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 6/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” được quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm, đấu tranh trấn áp vi phạm, tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị và Công an phường Ba Đồn và Đông Hà thi hành quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với cửa hàng kinh doanh giày dép Bin Heo ở cơ sở 1 tại đường Hàm Nghi, phường Đông Hà; cơ sở 2 tại đường Đào Duy Từ, phường Đông Hà và cửa hàng kinh doanh giày dép AT Shoes, địa chỉ tại đường Hùng Vương, phường Ba Đồn.

Kết quả kiểm tra phát hiện tại cửa hàng giày, dép Bin Heo do bà Trần Thị Huệ (sinh năm 1993), trú tại Khu phố 11, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị làm chủ hộ kinh doanh phát hiện 1.199 sản phẩm là dép các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của các thương hiệu được bảo hộ.

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Các lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm giày dép có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của các thương hiệu được bảo hộ lớn tại cửa hàng Bin Heo. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cửa hàng kinh doanh giày dép, áo quần AT Shoes do ông Bùi Văn An (sinh năm 1990) thường trú tại Tổ dân phố Trường Sơn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị làm chủ hộ kinh doanh phát hiện có 618 sản phẩm là áo quần, giày dép các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của các thương hiệu được bảo hộ lớn. Ngoài ra, phát hiện 76 sản phẩm giày, dép các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả xác minh các lực lượng chức năng xác định toàn bộ hàng hóa tại các cửa hàng trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ xác định toàn bộ hàng hóa bày bán tại hai cửa hàng nêu trên có gắn các dấu hiệu về nhãn hiệu, logo là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#quyền sở hữu công nghiệp #hàng giả #giả mạo nhãn hiệu Quảng Trị
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