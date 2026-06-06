Phòng lab đặc biệt của thầy giáo Đại học Bách khoa Hà Nội

Đặc điểm của phòng lab này là có thể mở cửa bất cứ lúc nào và sáng đèn xuyên ngày, xuyên đêm, phục vụ công tác nghiên cứu nghiêm túc nhưng vẫn đủ "tự nhiên như ở nhà."

Đã hơn 20 năm nay, ngôi nhà của Tiến sỹ Nguyễn Phan Kiên, Phó viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ sức khỏe, Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã trở thành một xưởng sáng chế, hay một phòng lab chất đầy các loại vật liệu và máy móc khác nhau, phục vụ công tác nghiên cứu, thực hành của các bạn sinh viên.

Đặc điểm của lab thầy Kiên là thoải mái như ở nhà. Nhưng thoải mái không phải để vui chơi thư giãn, mà để xóa bỏ rào cản giữa thầy và trò, tạo nên môi trường lý tưởng cho việc trao đổi và nghiên cứu, mang đến những giải pháp tối ưu trong khám chữa và điều trị cho người bệnh./.