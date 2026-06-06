Việt Nam dự Phiên thảo luận “Nga-APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035”

Ngày 5/6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã dự Phiên thảo luận “Nga-APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035” và chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng APEC và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ qua hai lần đăng cai APEC 2006 và 2017, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến về cải cách APEC, phát triển bao trùm về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số...

Việt Nam hiện đang dành nguồn lực ưu tiên và tích cực chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027 và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, chủ nhà APEC 2026, các chủ nhà tiếp theo cũng như các thành viên APEC thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực và của thế giới./.

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