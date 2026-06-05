Chính trị

Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6/2026.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội, tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội, tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Thái Lan #ASEAN Thái Lan
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