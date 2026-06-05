Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6/2026./.
Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Tại buổi hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Thái Lan và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.