Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Trong bài viết “Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ lớn trong thời gian tới.