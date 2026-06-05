Động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu và hiệu quả

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ ba từ ngày 8-9/6/2026.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định chuyến thăm lần này của Thủ tướng Hun Manet đến Việt Nam sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đóng góp thiết thực trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã thăm chính thức Việt Nam vào tháng 12/2023, không lâu sau khi Campuchia thành lập Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ 7. Chuyến công du Hà Nội trong những ngày tới là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của ông đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Đại sứ đánh giá như thế nào về bối cảnh, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm sắp tới?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn ra rất phức tạp, khó lường với nhiều rủi ro, bất định.

Trong bối cảnh đó, quan hệ hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên đẩy mạnh triển khai, thực hiện các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 6/2/2026 và dự cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng (Việt Nam-Campuchia) và cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng (Việt Nam-Campuchia-Lào) tại thủ đô Phnom Penh.

Các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao diễn ra hết sức sôi động. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tới thăm chính thức Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc gặp và trao đổi với Thủ tướng Hun Manet bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Cebu, Philippines (tháng 5/2026). Bà Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia và nhiều vị bộ trưởng của Campuchia cũng đã thăm, trao đổi với các đối tác Việt Nam. Điều này tiếp tục góp phần củng cố và làm sâu sắc sự tin cậy chính trị, yếu tố cốt yếu để thúc đẩy quan hệ hai nước.

Về kinh tế, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 5 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là thị trường xuất khẩu thứ hai của Campuchia. Việt Nam cũng là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Campuchia với 223 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Campuchia.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Metfone (Viettel Cambodia), THACO AGRI, Angkor Milk… tiếp tục làm ăn, kinh doanh có hiệu quả tại Campuchia, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia.

Chúng ta có thể tự hào khi Metfone là doanh nghiệp đóng thuế số 1 tại Campuchia năm 2025, đến nay đã đóng góp hơn 1,2 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước Campuchia.

Hợp tác du lịch giữa hai nước cũng phát triển mạnh mẽ. Việt Nam là nguồn khách quốc tế hàng đầu của Campuchia, trong khi lượng khách Campuchia đến Việt Nam luôn nằm trong nhóm thị trường quan trọng của ngành du lịch Việt Nam. Đây là những nền tảng thuận lợi để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế toàn diện trong thời gian tới.

Quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước, trong đó hai bên triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác hằng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước, giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy, buôn bán người, lừa đảo trực tuyến, qua đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của hai nước cũng như khu vực.

Ngoài ra, hai bên đẩy mạnh hợp tác về thông tin, tuyên truyền, văn hóa và giao lưu nhân dân. Cách đây 2 tuần, Việt Nam đã phối hợp với Campuchia tổ chức thành công Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia, qua đó tạo nền tảng hiểu biết sâu sắc về văn hóa, đất nước và con người của hai nước.

Theo chương trình dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Hun Manet sẽ tham dự, phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 do Việt Nam tổ chức, chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; hội đàm và cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác.

Vì vậy, tôi tin tưởng rằng chuyến thăm không chỉ khẳng định sự ủng hộ tích cực của Campuchia đối với sự kiện quốc tế quan trọng do Việt Nam đăng cai tổ chức, ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự lực tự cường, mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ.

Kết quả đạt được tại chuyến thăm lần này của Thủ tướng Hun Manet tới Việt Nam sẽ tạo động lực mới trong thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đóng góp thiết thực trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

- Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Hun Manet sẽ lần đầu tiên tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội. Sự tham gia của Thủ tướng Hun Manet tại Diễn đàn lần này sẽ góp phần như thế nào vào việc củng cố tình đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến đối thoại quan trọng do Việt Nam đề xuất tại Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 9/2023. Trong các năm 2024 và 2025, Việt Nam lần lượt tổ chức Diễn đàn này lần thứ 1 và lần thứ 2. Diễn đàn ngày càng thu hút sự quan tâm của các nước trong và ngoài khu vực, tạo không gian đối thoại mở, đa chiều, bao trùm; đóng góp ý tưởng cho tầm nhìn chiến lược dài hạn của ASEAN, tìm kiếm giải pháp ứng phó với những thách thức toàn cầu và khu vực, thúc đẩy phương châm lấy người dân làm trung tâm.

Năm 2026, Việt Nam tiếp tục tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm” trong đó tập trung thảo luận các thách thức mới như quản trị Trí tuệ Nhân tạo (AI), an ninh năng lượng, phát triển bền vững.

Tôi cho rằng chủ đề này không chỉ là quan tâm của Việt Nam và Campuchia, mà còn phản ánh xu thế và mối quan tâm chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực hiện nay. Vì vậy, diễn đàn sẽ thúc đẩy trao đổi đối thoại, tăng cường hợp tác cùng phát triển, xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, đổi mới sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Việt Nam rất trân trọng sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Hun Manet tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần này, qua đó góp phần quan trọng tạo nên thành công của Diễn đàn, thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau của hai nước trong khuôn khổ hợp tác đa phương.

Tôi tin tưởng rằng phát biểu của Thủ tướng Hun Manet sẽ mang đến những góc nhìn thực tế của Campuchia về các vấn đề nóng hổi hiện nay đang phải xử lý như nâng cao tự cường khu vực, kết nối kinh tế và an ninh năng lượng, quản trị Trí tuệ Nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cũng như đóng góp khuyến nghị cho quá trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Sự thành công của chuyến thăm và sự đóng góp của Campuchia tại Diễn đàn sẽ nâng cao uy tín, vị thế của cả hai nước, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam và Campuchia trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng như kiến tạo hòa bình, thịnh vượng chung cho khu vực.

- Thưa Đại sứ, quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia được thiết lập và không ngừng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử hơn nửa thế kỷ qua, hai bên đang hướng tới các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2027). Nhân dịp này, Đại sứ khái quát như thế nào về bối cảnh mới và triển vọng, những định hướng lớn trong quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Như tôi đã đề cập ở trên, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Hun Manet đến Việt Nam sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nhất là khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, một chặng đường có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ song phương.

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, quan hệ hai nước đã được xây dựng và vun đắp trên nền tảng tình hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và những lợi ích chiến lược chung, trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Hiện nay, quan hệ Việt Nam-Campuchia đang đứng trước những cơ hội mới, đồng thời cũng hứng chịu tác động của những biến động to lớn của cục diện quốc tế và khu vực.

Công nghệ phát triển bùng nổ, Trí tuệ Nhân tạo, xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cùng những thách thức về an ninh năng lượng, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và quản lý bền vững nguồn nước sông Mekong đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với sự phối hợp giữa hai nước.

Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng có một số định hướng lớn cần tiếp tục được hai bên ưu tiên thúc đẩy: Trước hết, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và duy trì các cơ chế tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Thứ hai, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững; đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, logistics, cửa khẩu, kinh tế biên giới và chuỗi cung ứng giữa hai nền kinh tế.

Thứ ba, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cuối cùng, tôi cho rằng hai nước cần đặc biệt chú trọng hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. Đây là yếu tố có ý nghĩa sống còn nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, tạo nền tảng vững chắc, bảo đảm cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững trong những thập kỷ tới.

Tôi tin rằng với nền tảng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo hiện nay, quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Thủ tướng Lào và Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam, dự Diễn đàn Tương lai ASEAN Thủ tướng nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.