Đồng Nai tăng tốc 500 ngày đêm vì mục tiêu phát triển văn minh, hiện đại

Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết-Kỷ cương-Hiệu quả-Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại."

Đối với tăng trưởng kinh tế-xã hội, Đồng Nai khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; duy trì tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 2 con số; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, chuyển đổi số, kinh tế xanh; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, các địa phương trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn các mục tiêu phát triển với nhiệm vụ thực tiễn của từng địa phương.

Xã Nha Bích đã thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong điều hành, cải cách hành chính và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái, 500 ngày đêm không phải là một con số mang tính khẩu hiệu, mà phải là 500 ngày đêm của tinh thần trách nhiệm cao nhất, của hành động quyết liệt nhất và của những kết quả rõ nét nhất."

Ủy ban Nhân dân xã xác định rõ quan điểm thi đua phải bằng hành động cụ thể, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo tinh thần trách nhiệm, năng lực cán bộ và hiệu quả điều hành của chính quyền; không để phong trào dừng lại ở hình thức hay những cam kết chung chung.

Ủy ban Nhân dân xã quyết tâm thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đúng tiến độ đối với các công trình, dự án triển khai trên địa bàn. Việc cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng đến xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Nha Bích phấn đấu 100% đơn thư, kiến nghị thuộc thẩm quyền được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn; nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại và xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài. Đồng thời, địa phương đặt mục tiêu huy động khoảng 300 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa trong giai đoạn 2026-2030 để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ dân sinh.

Hiện thực hóa các mục tiêu này, xã Nha Bích đã khởi công 12 dự án trọng điểm; trong đó, dự án xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi và thể dục thể thao tại ấp 1 được xem là công trình nhận được nhiều sự quan tâm của người dân.

Bí thư Chi bộ ấp 1, xã Nha Bích Thái Thanh Hải cho biết, từ trước đến nay, khu vực này vẫn luôn thiếu vắng một không gian sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nơi tập luyện thể thao, giao lưu văn hóa và tổ chức các hoạt động tập thể. Chính vì vậy, bà con nơi đây bày tỏ sự đồng thuận rất cao, đồng thời kỳ vọng công trình sẽ sớm hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ để phục vụ nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

Xã Nha Bích còn chú trọng phát triển kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế; đồng thời, đặc biệt quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã khu vực ngoài nhà nước. Với thế mạnh về nông nghiệp, trong tháng 5 vừa qua, Nha Bích đã thành lập Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Nha Bích - đây không chỉ là tổ chức đảng đầu tiên trong doanh nghiệp, hợp tác xã khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn xã mà còn là nền tảng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Thành phố Đồng Nai đang trở thành tâm điểm kết nối giao thông lớn nhất phía Nam nhờ sở hữu nhiều tuyến đường cao tốc. Hệ thống hạ tầng chiến lược này không chỉ phục vụ sân bay Quốc tế Long Thành mà còn bứt phá năng lực liên kết vùng giữa Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Hào, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại và Dịch vụ Nha Bích, xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai khẳng định, sự thành lập Chi bộ Đảng Hợp tác xã Nông nghiệp Nha Bích là dấu mốc quan trọng đối với Hợp tác xã. Hội đồng quản trị và Hợp tác xã mong muốn Chi bộ Đảng sẽ là cầu nối vững chắc giữa Đảng với người lao động, đồng thời cũng giúp cho Hợp tác xã hoạt động đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, cũng mong các đảng viên là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất để quần chúng nhân dân noi theo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh: “Phong trào 500 ngày đêm phải trở thành cuộc tăng tốc lớn nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Mỗi công trình hoàn thành sớm một ngày sẽ tạo thêm động lực phát triển cho địa phương; mỗi thủ tục được rút ngắn sẽ tạo thêm niềm tin cho nhân dân; mỗi hành động quyết liệt hôm nay sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho tương lai."

Là cửa ngõ biên giới quan trọng, có nhiều tiềm năng vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của các xã biên giới phía Bắc tỉnh Đồng Nai, xã Thiện Hưng đã tổ chức khởi công 6 công trình trọng điểm của xã; trong đó, công trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn ấp 12 là công trình nhận được sự đồng thuận của người dân với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Hưng Nguyễn Minh Phong, dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn tại ấp 12 không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, giúp người dân đi lại và giao thương hàng hóa thuận tiện, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế-xã hội địa phương phát triển. Đây là công trình ý nghĩa nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “500 ngày đêm Đoàn kết-Kỷ cương-Hiệu quả-Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại." Qua đó, khẳng định quyết tâm lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc nâng chất kết cấu hạ tầng, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng khang trang, hiện đại.

Để khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội trong 500 ngày đêm với phương châm “thực chất-đo đếm được-kiểm soát được-đánh giá được," thành phố Đồng Nai tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục hành chính, phối hợp liên ngành; xử lý dứt điểm những việc chậm, việc tồn đọng kéo dài có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội, môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Thành phố ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm, các dự án hạ tầng chiến lược, các công trình có tính lan tỏa, các dự án tạo không gian phát triển mới; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư, giải ngân, nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thúc đẩy phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế số, kinh tế xanh, dịch vụ, thương mại, logistics và các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Ngoài ra, địa phương còn gắn chặt phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, chăm lo đời sống nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; không đánh đổi tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần./.

Đồng Nai điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu tăng 10% Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% đến 12% nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố Đồng Nai đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 23 chương trình, đề án và 46 công trình dự án trọng điểm.