Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước ký Quy chế phối hợp công tác

Chiều 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh cho biết, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoạt động của người đứng đầu Đảng đồng thời đứng đầu Nhà nước đã đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ rất cao, mang tính chất đặc thù và toàn diện đối với công tác tham mưu phục vụ của hai cơ quan nhằm bảo đảm sự thông suốt, nhịp nhàng, không sót việc, không chồng chéo nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong từng việc cụ thể. Lãnh đạo hai cơ quan đã thống nhất nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Lễ ký quy chế là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của hai tập thể văn phòng. Để quy chế phối hợp thực sự phát huy hiệu quả, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các cục, vụ chức năng của hai văn phòng sớm tổ chức quán triệt chi tiết nội dung Quy chế đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thường xuyên trao đổi, chủ động tham mưu phục vụ hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo mật.

Tại buổi Lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cho biết thời gian qua, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước luôn duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, tổng hợp, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, tổ chức các hoạt động đối nội, đối ngoại, xử lý công việc thường xuyên và đột xuất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sự phối hợp đó góp phần quan trọng bảo đảm các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được triển khai thông suốt, hiệu quả, đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nhiệm vụ trong tình hình mới, việc xây dựng và ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan là hết sức cần thiết. Quy chế sẽ là cơ sở để cụ thể hóa trách nhiệm, cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, xử lý công việc; bảo đảm sự thống nhất, nhịp nhàng, hiệu quả giữa hai cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy chế phối hợp không chỉ có ý nghĩa hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác phối hợp giữa hai cơ quan mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động hai cơ quan trong việc nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan, sau khi Quy chế được ký kết, công tác phối hợp sẽ ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả hơn; góp phần phục vụ tốt nhất các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước./.

Công tác tham mưu của Văn phòng Chủ tịch nước phải được nâng lên một tầm cao mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Văn phòng Chủ tịch nước và đề ra hướng đi mới trong công tác tham mưu, đổi mới, chuyển đổi số.