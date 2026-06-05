Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Chiều 5/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 18 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2).

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 18 đã thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình. Đối với việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào ổn định, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được vận hành đồng bộ, liên tục, thông suốt, hiệu quả tốt hơn mô hình cũ, không phát sinh vấn đề lớn, phức tạp. Các khó khăn chủ yếu được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, đạt nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận.

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết liệt chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; kịp thời nhận diện những khó khăn, thách thức, điểm nghẽn trọng tâm; xác định động lực tăng trưởng kinh tế mới; lập các quy hoạch đồng bộ làm căn cứ triển khai thực hiện.

Quý 1 năm 2026, GRDP tăng 11,63%, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 2 và cả năm 2026, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP năm 2026 đạt 11,09%.

Tỉnh Ninh Bình đã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Nghị quyết 57-NQ/TW và các văn bản liên quan. Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,93%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 70,1%, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, bám sát tiêu chí, khung tiêu chuẩn theo quy định; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Kết luận số 12-KL/TW được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn Đảng bộ.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 18 cũng chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để các hạn chế, tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của tỉnh Ninh Bình.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức của Đảng bộ theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”; đánh giá xác định trách nhiệm theo tiến độ, chất lượng sản phẩm đầu ra và mức độ hài lòng của người dân; cảnh báo sớm các nhiệm vụ chậm tiến độ, tồn đọng, có nguy cơ phát sinh điểm nóng ngay từ cơ sở. Chuyển mạnh quản lý hành chính sang quản trị địa bàn theo tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và kết quả phát triển trên địa bàn làm thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo quản trị hệ thống chính trị các cấp...

Ninh Bình cần tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm nguyên tắc “Trung ương kiến tạo, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm,” bảo đảm bộ máy mạnh hơn, công suất hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn; phát huy sự sáng tạo của chính quyền cơ sở, khai thác tối đa không gian phát triển mới, khơi thông mọi nguồn lực xã hội, để cấp cơ sở thực sự là trung tâm vận hành phát triển.

Tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương tới cấp xã; chuẩn hóa quy trình công việc, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính cấp xã theo hướng đơn giản hóa; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác liên kết trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng đến giải quyết các bài toán lớn gắn với điều kiện thực tiễn, thế mạnh và dư địa tăng trưởng của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh lựa chọn các sản phẩm công nghiệp chiến lược ưu tiên, triển khai ngay những nhóm ngành có thế mạnh sẵn có; tăng cường kiểm tra, giám sát tập trung và giám sát thường xuyên; đưa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo động lực lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị./.

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thực hiện nghiêm túc quyết định của Bộ Chính trị, kế hoạch và yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát; đã chuẩn bị Báo cáo tự kiểm tra, giám sát bám sát đề cương.