Sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược giữa Việt Nam và Singapore

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5, đồng thời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại Đối thoại Shangri-La 2026, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã có cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, đánh giá về những động thái trong chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ hai nước trong bối cảnh quốc tế phức tạp và khó lường hiện nay.

- Thưa Bộ trưởng Vivian Balakrishnan, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa lời mời phát biểu và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La năm nay? Ông nghĩ gì về những đánh giá, nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu dẫn đề quan trọng đó?

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan: Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược giữa Singapore và Việt Nam.

Ông đã đề cập đến 3 cuộc khủng hoảng nền tảng. Thứ nhất, một trật tự thế giới nơi luật pháp và các chuẩn mực quốc tế đang bị xói mòn và nơi kẻ mạnh thắng thế. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các quốc gia nhỏ và vừa như Singapore và Việt Nam. Chúng ta phụ thuộc vào một trật tự dựa trên luật lệ để quản trị và giải quyết các tranh chấp, bất đồng một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thứ hai, các quốc gia ngày càng hướng nội và sử dụng các biện pháp bảo hộ để đối phó với áp lực toàn cầu. Điều này kìm hãm khả năng cạnh tranh và đổi mới của thị trường, đồng thời thu hẹp con đường phát triển. Chúng ta cần đa dạng hóa hơn nữa và cần các đối tác cùng chí hướng để giảm rào cản thương mại và tăng cường hội nhập. Các thể chế đa phương như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ủng hộ những nỗ lực này.

Thứ ba, các quốc gia nên tham gia vào đối thoại mang tính xây dựng và xây dựng lòng tin thông qua hợp tác cùng có lợi.

- Tình hình toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp và khó lường, việc duy trì ổn định ngày càng khó khăn. Trong bối cảnh này, theo Bộ trưởng, Việt Nam và Singapore sẽ ứng phó với tình hình địa chính trị như thế nào?

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan: Singapore và Việt Nam cam kết ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tăng cường hội nhập ASEAN và củng cố khả năng phục hồi của ASEAN. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) vào năm ngoái. Đây là Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của Singapore với một thành viên ASEAN.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore, lãnh đạo hai nước đã tái khẳng định cam kết tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và nâng cao lòng tin chiến lược để xây dựng quan hệ song phương vững mạnh và ổn định khu vực.

Đó là lý do Singapore và Việt Nam thiết lập Đối thoại Chiến lược Singapore-Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ở cấp lãnh đạo về quản trị và hành chính công, cùng nhau quản lý tác động của các diễn biến địa chính trị.

Singapore và Việt Nam cũng đang hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế và tăng cường kết nối giữa hai nước. Hiện có 22 Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) tại 15 tỉnh thành, thu hút hơn 28 tỷ USD vốn đầu tư và tạo ra hơn 340.000 việc làm tại Việt Nam.

Hai nước đang xây dựng các hệ thống Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore xanh hơn và thông minh hơn, đồng thời có kế hoạch để Việt Nam xuất khẩu điện trực tiếp sang Singapore thông qua cáp ngầm dưới biển. Sáng kiến này có thể là một thành phần quan trọng của Lưới điện ASEAN nhằm tăng cường sức chống chịu về năng lượng của khu vực.

Năm 2027, Singapore sẽ giữ chức Chủ tịch ASEAN và Việt Nam sẽ giữ chức Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Điều này tạo ra cơ hội độc đáo cho Singapore và Việt Nam hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau hợp tác để tăng cường khả năng phục hồi khu vực, xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn với các quốc gia chủ chốt khác.

- Thưa Bộ trưởng, ông đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam trong khu vực trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi hiện nay?

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan: Dưới sự lãnh đạo và tầm nhìn về “kỷ nguyên vươn mình” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong những năm gần đây và đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN vào năm 2031.

Với dân số trẻ và năng động, các ngành công nghiệp kỹ thuật số công nghệ cao và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam sẽ đóng vai trò chủ chốt trong khu vực trong những năm tới.

ASEAN sẽ mạnh mẽ hơn nếu Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác để duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên luật lệ và tăng cường khả năng chống chịu của khu vực. Chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc tham gia vào khu vực và đóng góp vào sự ổn định và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

- Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.

Việt Nam-Singapore mở rộng cơ hội hợp tác AI và đổi mới sáng tạo Với nền tảng quan hệ song phương ngày càng phát triển, hợp tác Việt Nam-Singapore về AI và công nghệ cao được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột nổi bật trong quan hệ hai nước giai đoạn tới.