Indonesia bắt buộc sử dụng xăng pha ethanol và nhiên liệu sinh học

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia sẽ chính thức triển khai chương trình pha trộn 5% ethanol sinh học vào xăng (E5) từ nửa cuối năm 2026, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng Cục trưởng Năng lượng mới, tái tạo và bảo tồn năng lượng thuộc Bộ Năng lượng và tài nguyên khoáng sản Indonesia, bà Eniya Listiani Dewi đã công bố quyết định trên vào ngày 5/6 trong phiên điều trần trước Quốc hội.

Theo bà Eniya, quy định bắt buộc sử dụng xăng E5 đã được đưa vào dự thảo thông tư của bộ và sẽ được triển khai theo lộ trình. Đảo Java, khu vực đông dân nhất Indonesia, sẽ là địa bàn áp dụng đầu tiên.

Bà Eniya thông báo: “Toàn bộ các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu sẽ phải thực hiện việc pha trộn ethanol vào xăng từ nửa cuối năm 2026”.

Bên cạnh chương trình E5, Jakarta cũng đang chuẩn bị khởi động chương trình diesel sinh học B50 từ ngày 1/7 tới, theo đó, nhiên liệu diesel lưu hành trên thị trường sẽ phải pha trộn 50% nhiên liệu sinh học sản xuất từ dầu cọ.

Chính phủ Indonesia cho biết các cuộc thử nghiệm kỹ thuật đã hoàn tất và sẵn sàng cho việc triển khai trên diện rộng.

Indonesia hiện là quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới và đã nhiều năm thúc đẩy các chương trình nhiên liệu sinh học nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước.

Chính phủ Indonesia kỳ vọng việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và môi trường, bao gồm giảm nhập khẩu xăng dầu, nâng cao giá trị gia tăng của ngành dầu cọ, tạo thêm việc làm và cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Chương trình E5 và B50 cũng được xem là những bước đi quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm hướng tới độc lập năng lượng và gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng quốc gia.

Với hơn 280 triệu dân và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, Indonesia đang đẩy mạnh nhiều chính sách nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đồng thời khai thác tối đa các nguồn tài nguyên sinh học sẵn có trong nước./.

Xăng sinh học E10 và những điều người dân cần biết trước khi sử dụng Không chỉ là loại nhiên liệu mới được triển khai từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 còn được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tăng cường an ninh năng lượng cho Việt Nam.