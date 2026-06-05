Thế giới

Tiềm năng hợp tác Trung Quốc và Việt Nam về công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ môi trường thành phố Quảng Châu, mục tiêu phát triển của Việt Nam cũng lấy người dân làm trung tâm, vì vậy, kinh nghiệm mà Trung Quốc đã trải qua có thể là tham khảo hữu ích.

Quang Hưng
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Trịnh Tắc Văn (Zheng Zewen), lãnh đạo Cục Bảo vệ môi trường thành phố Quảng Châu (Guangzhou), tỉnh Quảng Đông (Guangdong), cho biết Trung Quốc và Việt Nam có thể thúc đẩy hợp tác, chia sẻ công nghệ xử lý ô nhiễm như khí thải, nước thải, tiếng ồn, chất thải rắn và chất thải nguy hại; hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, thúc đẩy sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Theo ông Trịnh Tắc Văn, mục tiêu phát triển của Việt Nam cũng lấy người dân làm trung tâm. Vì vậy, những kinh nghiệm mà Quảng Châu nói riêng và Trung Quốc nói chung đã trải qua có thể là tham khảo hữu ích.

Trong đó, việc lồng ghép quan điểm bảo vệ môi trường vào quá trình phát triển kinh tế, tăng cường bảo vệ bằng pháp luật và chính sách, chú trọng phòng ngừa ô nhiễm trong triển khai các biện pháp thực tiễn được coi là những kinh nghiệm quan trọng.

Thành phố Quảng Châu đã tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ông Trịnh Tắc Văn cho rằng hai bên có thể tăng cường trao đổi, kết nối và hợp tác thực chất hơn trong công tác môi trường.

Đáng chú ý, nhiều doanh nhân tỉnh Quảng Đông quan tâm tới thị trường Việt Nam, thường xuyên sang khảo sát, giao lưu và hợp tác, đóng góp tích cực cho quan hệ hai bên.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các thách thức môi trường ngày càng gia tăng, việc thúc đẩy phát triển xanh, bảo vệ môi trường sinh thái và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đang trở thành xu hướng chung của nhiều quốc gia.

Việt Nam và Trung Quốc đều coi trọng mục tiêu phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, do đó còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu.

Việc đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và mô hình quản lý môi trường không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phát triển của mỗi nước mà còn thúc đẩy xây dựng môi trường sinh thái hài hòa, bền vững cho khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
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