Mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 4/6, tại thành phố Nazareth, miền Bắc Israel, Hội đồng Đối ngoại Arab đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nazareth tổ chức buổi gặp gỡ và trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn nhân dịp ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Israel.

Sự kiện do Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Arab tại Israel Khaled Khalifa chủ trì, với sự tham dự của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nazareth Amer Saleh cùng đông đảo doanh nhân và đại diện cộng đồng tại Nazareth.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tình của Hội đồng Đối ngoại Arab, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nazareth cũng như cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Đại sứ cho biết cuộc gặp tại Nazareth có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để ông gặp gỡ những người bạn, các doanh nhân và đại diện cộng đồng luôn dành thiện cảm cho Việt Nam.

Đề cập quan hệ Việt Nam-Israel, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn nhấn mạnh hợp tác song phương đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Đại sứ, việc hai nước ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA) vào tháng 7/2023 và chính thức có hiệu lực từ năm 2024 đã tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, dịch vụ và kết nối doanh nghiệp.

Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn nhấn mạnh: “Đây là hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Israel với một quốc gia Đông Nam Á, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cả hai bên. Thương mại song phương vẫn còn nhiều dư địa phát triển.”

Đại sứ cho biết Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu sang Israel các mặt hàng điện thoại, linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị, dệt may, giày dép, thủy sản, cà phê, hạt điều, hạt tiêu và nông sản chế biến. Trong khi đó, Israel có nhiều lợi thế về công nghệ cao, thiết bị điện tử, công nghệ nước, nông nghiệp thông minh, y tế, đổi mới sáng tạo và các giải pháp số.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn kêu gọi các doanh nghiệp tại Nazareth quan tâm nhiều hơn đến thị trường Việt Nam - nền kinh tế năng động với hơn 100 triệu dân, có vị trí chiến lược trong số các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hiện đại, du lịch và dịch vụ.

Đại sứ khẳng định: “Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẵn sàng làm cầu nối để các doanh nghiệp Nazareth kết nối với các đối tác, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam.”

Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn và các đại biểu tham dự cuộc gặp tại thành phố Nazareth. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Đại sứ cũng đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Arập tại Israel, ông Khaled Khalifa, trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Việt Nam từ nhiều năm qua.

Theo Đại sứ, ông Khaled Khalifa đã duy trì quan hệ gắn bó với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel từ năm 2011, tích cực hỗ trợ các hoạt động giao lưu và từng tổ chức các đoàn sang thăm Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, ông Khaled Khalifa cho biết Hội đồng Đối ngoại Arập sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Arập tại Israel với Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn sớm tổ chức một đoàn doanh nhân sang Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư, thương mại và mở rộng quan hệ hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nazareth Amer Saleh cùng các doanh nhân tham dự cũng bày tỏ quan tâm đến thị trường Việt Nam, đồng thời trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, công nghệ, y tế và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn trân trọng mời lãnh đạo Hội đồng Đối ngoại Arập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nazareth cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư và bạn bè tại Nazareth sang thăm Việt Nam trong thời gian tới để tìm hiểu thị trường, gặp gỡ đối tác cũng như trải nghiệm văn hóa và con người Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng với thiện chí và sự chủ động của cả hai bên, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Nazareth sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững./.

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