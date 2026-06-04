TP. Hồ Chí Minh: Công khai, minh bạch trong bán, cho thuê mua nhà ở xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu việc xét duyệt hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội phải được thực hiện công khai, minh bạch; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức môi giới, nhận làm hồ sơ hoặc cam kết mua được nhà ở xã hội trái quy định.

Đây là nội dung được đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế-xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 4/6.

Ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp, công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách.

Thực hiện chỉ tiêu Chính phủ giao, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành 17.902 căn, đạt khoảng 98% chỉ tiêu. Giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu hoàn thành thêm hơn 181.000 căn để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội; trong đó có nhiều dự án đang thi công và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027 với quy mô hàng chục nghìn căn hộ.

Để bảo đảm công khai, minh bạch trong bán và cho thuê mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư công khai đầy đủ thông tin về dự án, giá bán, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian tiếp nhận hồ sơ và kết quả xét duyệt theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ông Lê Đức Anh khuyến cáo người dân chỉ tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thức như Cổng thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng, thông báo của chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án. Người dân không nên tin vào các quảng cáo nhận làm hồ sơ, “bao đậu” hoặc cam kết mua được nhà ở xã hội trái quy định.

Bên cạnh đó, người có nhu cầu cần xác định rõ mình có thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội hay không; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện nhà ở và thu nhập, kê khai trung thực các thông tin liên quan. Trường hợp kê khai không đúng hoặc sử dụng hồ sơ không hợp lệ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Người dân nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn của chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận được công bố, không phải thông qua môi giới hoặc trung gian. Việc xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội, đồng thời tăng cường công khai thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống người lao động trên địa bàn./.

Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tín dụng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho phép 25 ngân hàng thương mại loại trừ phần dư nợ tín dụng tăng thêm đối với các khoản vay nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất.

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