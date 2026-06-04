Chứng khoán ngày 4/6: VN-Index bật tăng sau 7 phiên giảm liên tiếp

Thị trường chứng khoán ngày 4/6 phục hồi tích cực sau chuỗi giảm kéo dài khi VN-Index tăng hơn 12 điểm.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn chịu áp lực từ hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại với giá trị gần 5.800 tỷ đồng.

Mở cửa phiên giao dịch, VN-Index dao động quanh mốc tham chiếu và có thời điểm giảm khoảng 7 điểm trước khi nhanh chóng lấy lại sắc xanh. Trong phần lớn thời gian buổi sáng, thị trường rung lắc trong biên độ hẹp dưới áp lực bán vẫn hiện hữu.

Sang phiên chiều, lực cầu cải thiện rõ nét giúp chỉ số dần tăng tốc và có thời điểm kiểm định mốc 1.830 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,5 điểm lên 1.831,5 điểm, chính thức chấm dứt chuỗi giảm điểm kéo dài 7 phiên liên tiếp.

Dù chỉ số tăng mạnh, thị trường vẫn ghi nhận trạng thái phân hóa khi số mã giảm giá nhiều hơn số mã tăng giá. Trên sàn HOSE có 164 mã giảm so với 140 mã tăng, cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều dù áp lực cung đã phần nào hạ nhiệt.

Nhóm cổ phiếu dầu khí là điểm sáng nổi bật của thị trường. Cổ phiếu PLX tăng kịch trần lên 41.850 đồng/cổ phiếu; BSR tăng 3,8%; các mã OIL, PVC và PVD đều tăng trên 2%. Trong khi đó, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng diễn biến kém tích cực hơn, với PC1 giảm 2,1%.

Xét về tác động đến chỉ số, cổ phiếu VIC là động lực tăng điểm quan trọng nhất của thị trường khi đóng góp hơn 4 điểm cho VN-Index. Mã này tăng 1,3% với giá trị giao dịch hơn 497 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, BID và STB cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của thị trường.

Điểm đáng chú ý trong phiên là khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 5.775 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 15 liên tiếp. Tuy nhiên, phần lớn giá trị bán ròng đến từ giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu VIC. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng mạnh cổ phiếu FPT.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá, trong khi diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và hoạt động bán ròng kéo dài của khối ngoại cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Dù vậy, việc VN-Index lấy lại sắc xanh sau 7 phiên điều chỉnh liên tiếp được xem là tín hiệu tích cực, góp phần cải thiện tâm lý thị trường trong ngắn hạn./.

Chứng khoán ngày 3/6: VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,46 điểm xuống 1.819,01 điểm; trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 601 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 16.000 tỷ đồng.

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