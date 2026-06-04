Ôtô-Xe máy

Toyota triệu hồi hơn 13.000 xe Land Cruiser Prado để khắc phục lỗi phần mềm

Theo Toyota, do lỗi phần mềm, cụm đồng hồ có thể không hiển thị các cảnh báo quan trọng như áp suất dầu, nhiệt độ nước làm mát, hệ thống sạc điện và các thông tin an toàn liên quan.

Thanh Tú
Mẫu xe Land Cruiser Prado. (Nguồn: Toyota)
Mẫu xe Land Cruiser Prado. (Nguồn: Toyota)

Chi nhánh của hãng chế tạo ôtô Toyota tại Australia (Toyota Australia) vừa phát đi thông báo chương trình triệu hồi quy mô lớn đối với dòng xe SUV Land Cruiser Prado sau khi phát hiện lỗi phần mềm có thể khiến một số cảnh báo an toàn quan trọng không hiển thị trên bảng đồng hồ khi xe đang vận hành.

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn thông báo cho biết tổng cộng 13.042 xe Toyota Land Cruiser Prado thuộc các đời 2024 và 2025 nằm trong chương trình nói trên.

Một số xe bán ra sau thời điểm này cũng có thể thuộc danh sách triệu hồi tùy theo số VIN (mã nhận dạng xe, đóng vai trò như "chứng minh thư" hoặc "dấu vân tay" của ôtô).

Nguyên nhân được xác định là lỗi phần mềm liên quan đến cụm đồng hồ hiển thị thông tin. Do lỗi này, một số đèn cảnh báo và thông tin quan trọng có thể không hiển thị khi xe gặp sự cố kỹ thuật.

Các cảnh báo có thể bị ảnh hưởng bao gồm cảnh báo áp suất dầu động cơ, cảnh báo nhiệt độ nước làm mát động cơ, cảnh báo hệ thống sạc điện, một số thông tin và cảnh báo an toàn khác.

Trong thông báo, hãng Toyota nêu rõ: “Do lỗi phần mềm, cụm đồng hồ có thể không hiển thị các cảnh báo quan trọng như áp suất dầu, nhiệt độ nước làm mát, hệ thống sạc điện và các thông tin an toàn liên quan.”

Toyota cho biết nếu các cảnh báo này không hiển thị khi xe gặp sự cố, người lái có thể không nhận biết được tình trạng bất thường của phương tiện, từ đó làm tăng nguy cơ mất an toàn khi vận hành.

Tuy nhiên, hãng xe xác nhận hiện chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hoặc thương tích nào liên quan đến lỗi này.

Toyota thông báo sẽ khắc phục lỗi miễn phí cho khách hàng. Hãng sẽ liên hệ trực tiếp với các chủ xe bị ảnh hưởng để hướng dẫn đưa xe đến đại lý ủy quyền kiểm tra và cập nhật phần mềm.

Ngoài ra, hãng cũng cung cấp bản cập nhật phần mềm để một số xe có thể tự cài đặt thông qua hệ thống giải trí đa phương tiện trên xe.

Ngoài Land Cruiser Prado, Toyota cũng đồng thời triệu hồi 2.593 xe Lexus GX và Lexus UX đời 2024-2025 do phát hiện lỗi tương tự. Danh sách số VIN của các xe bị ảnh hưởng đã được công bố trong thông báo triệu hồi chính thức.

Chủ xe được khuyến cáo kiểm tra thông tin từ Toyota Australia hoặc liên hệ đại lý gần nhất để xác định phương tiện của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Toyota #Land Cruiser Prado #lỗi phần mềm #triệu hồi Australia
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