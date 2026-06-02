Nhu cầu xe điện đã qua sử dụng tại Đức tăng mạnh do giá nhiên liệu cao

Thị trường xe điện đã qua sử dụng tại Đức đang tăng trưởng nhanh trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, đặc biệt từ sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu tác động tới chi phí năng lượng.

Diễn biến này khiến nhu cầu mua xe điện cũ tăng mạnh, trong khi nguồn cung trên các cổng giao dịch trực tuyến bắt đầu thu hẹp rõ rệt.

Ông Patrick Plötz thuộc Viện Fraunhofer về Nghiên cứu Hệ thống và Đổi mới (Fraunhofer ISI) nhận định thị trường xe điện đã qua sử dụng tại Đức đã phát triển với tốc độ đáng chú ý, từ một phân khúc ngách trở thành một thị trường có nguồn cung tăng, giá cả minh bạch và tiêu chuẩn chất lượng đáng tin cậy.

Theo ông, cách đây 5-6 năm, số lượng xe điện cũ còn rất hạn chế, nhưng lượng xe đăng ký mới lớn trong các năm 2020 và 2021 hiện bắt đầu quay lại thị trường xe đã qua sử dụng do chu kỳ sử dụng phổ biến kéo dài 3-4 năm.

Số liệu của Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức (KBA) công bố ngày 1/6 cho thấy trong bốn tháng đầu năm 2026, gần 120.000 xe điện đã qua sử dụng đổi chủ trên toàn nước Đức. Con số này gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 và gần gấp ba so với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2024.

Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch (ICCT) cho biết tỷ trọng xe điện trong số đăng ký xe đã qua sử dụng tại Đức đã tăng từ 3,0% vào tháng 4/2025 lên 7,7% vào tháng 4/2026. Mức tăng đặc biệt rõ từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran khiến giá nhiên liệu leo thang. Người sử dụng xe điện thường có chi phí năng lượng thấp hơn đáng kể so với xe chạy xăng, trong nhiều trường hợp có thể tiết kiệm khoảng 50%, dù mức tiết kiệm phụ thuộc vào điều kiện sạc, nhất là việc có thể sạc tại nhà hay phải dùng trạm công cộng.

Nhu cầu tăng đã tác động trực tiếp tới nguồn cung. Cổng giao dịch ôtô trực tuyến mobile.de cho biết số tin rao bán xe điện đã qua sử dụng trên nền tảng này giảm 17,6% từ tháng 3 đến tháng 4/2026. Thời gian xe điện mới và cũ nằm tại đại lý trước khi bán được cũng giảm khoảng 9,5%, cho thấy sức mua đối với xe điện đang ở mức cao.

Không chỉ tăng về lượng giao dịch, thị trường xe điện cũ cũng đa dạng hơn về mẫu mã. Theo ông Plötz, người mua hiện có thể lựa chọn từ xe đô thị cỡ nhỏ đến các mẫu hạng trung công suất cao, với tầm hoạt động phù hợp sử dụng hằng ngày và khả năng sạc tốt. Ông cho rằng lập luận xe điện đắt hơn hầu như không còn đúng trên thị trường xe cũ, vì giá xe điện đã qua sử dụng phần lớn tương đương các xe động cơ đốt trong cùng phân khúc.

Một nguyên nhân là xe điện mới thường mất giá nhanh hơn trong những năm đầu so với xe động cơ đốt trong. Tại mobile.de, giá trung bình xe điện đã qua sử dụng trong tháng 4/2026 là 34.220 euro (khoảng 39.805 USD), giảm 0,4% so với năm trước.

Theo phân tích của Fraunhofer ISI, số km đã đi không tác động quá lớn tới giá, khi việc tăng gấp đôi quãng đường sử dụng hằng năm chỉ khiến giá giảm khoảng 2%.

Lo ngại lớn nhất của người mua xe điện cũ thường là tình trạng pin. Tuy nhiên, ông Plötz cho rằng các dữ liệu hiện nay phần lớn có thể xóa bỏ những lo ngại này. Các hệ thống pin hiện đại bền và đáng tin cậy hơn nhiều so với đánh giá trước đây, với dung lượng thường chỉ giảm khoảng một đến hai phần trăm mỗi năm.

Ông kết luận xe điện đã qua sử dụng đang giúp quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ nhiều lựa chọn, giá có thể dự báo và rủi ro thấp hơn./.

