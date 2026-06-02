Doanh số xe điện tại 37 quốc gia đạt mức cao kỷ lục do giá nhiên liệu tăng vọt

Doanh số xe điện tại 37 quốc gia đã đạt mức cao kỷ lục theo tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 (tùy từng quốc gia), khi giá nhiên liệu tăng vọt do xung đột Trung Đông thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang các loại xe có chi phí sử dụng thấp hơn.

Thời gian trước, doanh số bán xe điện đã có xu hướng giảm ở nhiều thị trường do các chương trình khuyến khích mua xe bị cắt giảm. Nhưng cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến xe điện trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng, cho thấy sự thay đổi trong động lực thúc đẩy việc sử dụng xe điện từ việc phụ thuộc vào quy định và trợ cấp sang việc phụ thuộc vào thị trường.

Theo dữ liệu từ S&P Global Mobility, trong số 150 quốc gia có dữ liệu, 28 quốc gia, trong đó có Australia và Anh, đã ghi nhận doanh số bán xe điện hàng tháng cao kỷ lục trong tháng 3; 9 quốc gia, bao gồm Brazil và Philippines, đã chứng kiến doanh số bán hàng kỷ lục trong tháng 4.

Trong cả 2 tháng, doanh số bán xe điện đã vượt qua con số của cùng kỳ năm trước ở 91% các quốc gia, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 4/2023 có hơn 90% các quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng.

Hàn Quốc, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ Trung Đông, đã chứng kiến doanh số bán xe điện trong tháng 3 và tháng 4 tăng vọt 140% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mốc 80.000 chiếc. Tỷ lệ sử dụng xe điện cũng tăng lên 26%.

Khu vực Đông Nam Á chứng kiến doanh số bán hàng tăng 40% lên 90.000 chiếc, trong đó xe điện chiếm 16% thị phần ôtô của khu vực. Doanh số bán xe điện tại Liên minh châu Âu (EU) đã phục hồi sau đợt suy giảm trước đó, khi tăng 40%. Ngược lại, Trung Quốc chứng kiến mức giảm 8% xuống còn 1,33 triệu chiếc do các ưu đãi thuế mua xe bị cắt giảm từ tháng Một.

Doanh số bán xe điện tại Mỹ, nơi các khoản trợ cấp đã bị bãi bỏ vào tháng 9/2025, cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh 20%.

Tăng trưởng doanh số toàn cầu chỉ đạt 8% do sự sụt giảm tại 2 thị trường khổng lồ là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, doanh số xe điện đã tăng vọt 50% tại 148 quốc gia còn lại, nơi tỷ lệ sử dụng xe điện đạt mức kỷ lục 12%.

Tỷ lệ xe điện trong doanh số bán xe mới đã vượt 10% ở 38 quốc gia, trong khi 28 quốc gia đã vượt qua ngưỡng 16% được coi là bước ngoặt cho việc áp dụng rộng rãi.

Tại Nhật Bản, nơi giá xăng được giữ ở mức thấp nhờ trợ cấp, doanh số bán xe điện đã tăng 50% trong giai đoạn tháng 3-4. Mặc dù doanh số tăng đáng kể một phần nhờ vào tác động của các khoản trợ cấp xe điện được cập nhật vào tháng 1, thị phần của xe điện ở nước này vẫn chỉ ở mức 2%.

Trong báo cáo công bố ngày 20/5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay “sẽ định hình thị trường ôtô toàn cầu trong nhiều năm tới."

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 đã làm giảm nhu cầu đối với các loại xe lớn, tiêu hao nhiên liệu cao, dẫn đến sự phổ biến của các loại xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu của Nhật Bản. Cuộc xung đột hiện tại ở Iran có thể có tác động tương tự đối với xe điện ngay cả sau khi căng thẳng ở Trung Đông lắng xuống, khi ngày càng nhiều người mua xe điện và trải nghiệm những lợi ích mà chúng mang lại./.

