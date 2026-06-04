Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu kỷ lục 800.000 tỷ đồng trong năm nay

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu nội địa 800.000 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 27,6% so với dự toán Chính phủ giao và cao hơn 29% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Đây là nhiệm vụ thu ngân sách lớn nhất từ trước đến nay của ngành thuế thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.

Theo ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, đầu năm 2026, Chính phủ giao dự toán thu ngân sách cho Thuế thành phố ở mức 627.000 tỷ đồng, gồm 587.500 tỷ đồng thu nội địa (không kể dầu thô) và 39.500 tỷ đồng thu từ dầu thô.

Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1 triệu tỷ đồng theo Chỉ thị số 45/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, ngành thuế được giao phấn đấu nâng tổng thu nội địa lên 800.000 tỷ đồng.

Nhiệm vụ thu ngân sách năm nay được triển khai trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù kinh tế cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, các diễn biến địa chính trị từ đầu năm 2026 đã tạo áp lực đáng kể lên hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, căng thẳng giữa Iran và Mỹ tác động mạnh đến thị trường năng lượng, logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu. Chi phí vận tải biển tăng gấp 2-3 lần, trong khi giá nhiều nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, thép và hóa chất tăng từ 30-70%, làm gia tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Dù vậy, kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm cho thấy những tín hiệu tích cực. Tổng thu ngân sách do Thuế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý ước đạt 327.119 tỷ đồng, bằng 52,17% dự toán Chính phủ giao và hoàn thành 40,9% mục tiêu thu 800.000 tỷ đồng của cả năm. So với cùng kỳ năm trước, số thu tăng gần 25%.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa không kể dầu thô đạt hơn 305.300 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 21.807 tỷ đồng, tăng 8,4%. Đáng chú ý, khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục là động lực chính khi đóng góp gần 199.000 tỷ đồng, tăng tới 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu từ đất cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao. Trong 5 tháng đầu năm, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đạt 22.443 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ.

Cán bộ Thuế hướng dẫn người dân thủ tục thuế. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Theo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả trên cho thấy nền kinh tế thành phố vẫn duy trì được sức chống chịu và khả năng phục hồi tương đối tốt. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu theo từng lĩnh vực và nhóm doanh nghiệp, cơ quan thuế nhận thấy vẫn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong những tháng cuối năm.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu nội địa 800.000 tỷ đồng, ngành thuế thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Về nội ngành, ông Giang Văn Hiển cho biết Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn để kiểm soát chặt chẽ hóa đơn điện tử, ngăn chặn triệt để gian lận và chuyển giá. Đối với nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ quan Thuế sẽ tăng cường tuyên truyền, đôn đốc kê khai, quản lý chặt nợ đọng, đảm bảo “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.”

Đối với quản lý nguồn thu từ đất, cơ quan Thuế chủ động phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý về hồ sơ. Trọng tâm triển khai là quyết liệt đôn đốc, vận động kết hợp cưỡng chế để thu hồi nợ tại các dự án lớn. Đặc biệt, tập trung xử lý khoản nợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lotte Properties HCMC (16.960 tỷ đồng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Thành phố Đế Vương (5.229 tỷ đồng) và đôn đốc Công ty cổ phần Đô thị ĐH Quốc tế Berjaya Việt Nam nộp phần nghĩa vụ còn lại (14.400 tỷ đồng).

Theo tính toán của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026, nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cần đạt khoảng 189.000 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa thành phố phải thu thêm khoảng 167.000 tỷ đồng từ lĩnh vực đất đai trong 7 tháng cuối năm.

Do đó, bên cạnh giải pháp nội ngành, cơ quan thuế kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bên cạnh đó, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh xử lý các khoản thu theo kết luận thanh tra, kiểm toán; đồng thời tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và hoạt động thương mại điện tử để hạn chế thất thu.

Đối với khu vực hộ kinh doanh, cơ quan thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế và nâng cao hiệu quả chống thất thu.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng thành lập các tổ kiểm tra chéo địa bàn để đánh giá quy mô hoạt động, lao động và tình hình xuất hóa đơn của hộ kinh doanh; đồng thời phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường và chính quyền địa phương xử lý các trường hợp không chấp hành quy định.

Cơ quan thuế kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các phường, xã và sở, ngành tăng cường phối hợp trong tuyên truyền chính sách và quản lý thuế trên địa bàn, qua đó góp phần bảo đảm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026./.

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