Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng tích cực

Ngày 4/6, tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm đến nay, kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 799.887 tỷ đồng, tăng 12,8%. Doanh thu du lịch tăng mạnh, đạt 193.000 tỷ đồng (tăng 78,9% so với cùng kỳ), khách quốc tế đạt 5,59 triệu lượt, khách nội địa 22,96 triệu lượt, cho thấy sức hút ngày càng tăng của thành phố đối với du khách trong và ngoài nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định, với xuất khẩu đạt 39,47 tỷ USD (tăng 5,3%), nhập khẩu đạt 44,29 tỷ USD (tăng 10,8%). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,8%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động tài chính-ngân hàng ổn định trong 5 tháng đầu năm góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, với tổng vốn huy động đạt 5.446 nghìn tỷ đồng (tăng 3,5%), dư nợ tín dụng đạt 5.442 nghìn tỷ đồng (tăng 4,5%). Thu ngân sách nhà nước đạt 401.879 tỷ đồng, bằng 49,9% dự toán, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm 2026 đến hết ngày 31/5, thành phố thu hút được hơn 3,8 tỷ USD đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 20,3% so với cùng kỳ; trong đó, có 338 dự án khoa học công nghệ, với số vốn đăng ký mới và tăng thêm 420,9 triệu USD.

Thành phố cũng chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án, điều chỉnh tăng vốn 8 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 170.087 tỷ đồng.

Về đầu tư công, đến 31/5, giải ngân vốn đạt khoảng 24.918 tỷ đồng, bằng 16,9% kế hoạch vốn; trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 9,6%, vốn ngân sách địa phương đạt 17,1%.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Nhiều dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu nên chưa phát sinh nhiều khối lượng để giải ngân; tiến độ triển khai một số dự án còn chậm do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật…

Những tháng tiếp theo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quyết liệt đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; theo dõi sát tình hình, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác, chủ đề năm và Chỉ thị số 45/CT-Ủy ban Nhân dân; phấn đấu tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt trên 10%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được lưu ý, cần tập trung rà soát, xây dựng các kịch bản điều hành tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026; tập trung thực hiện mục tiêu thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách; tăng cường quản lý các đoàn công tác nước ngoài theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với yêu cầu xúc tiến đầu tư, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; đến cuối tháng 6 năm 2026 thu ngân sách đạt trên 500.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực động lực tăng trưởng; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao khả năng hấp thụ tín dụng của nền kinh tế.

Song song đó, thành phố tập trung triển khai các dự án hạ tầng đường thủy, dự án BT; xây dựng danh mục công trình trọng điểm, chiến lược giai đoạn 2026-2030; kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, bảo đảm phù hợp suất vốn theo quy định; ngăn chặn tình trạng đội vốn, thất thoát, lãng phí trong công tác thẩm định đối với các dự án đầu tư công và PPP.

Thời gian tới, thành phố cũng tập trung nhiệm vụ chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu, khí và năng lượng; theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường dự trữ, điều tiết cung ứng, bảo đảm phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư trong nước và quốc tế; tăng cường kết nối thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy liên kết phát triển vùng.

Thành phố tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp thành phố có năng lực cạnh tranh ở tầm quốc gia và quốc tế.

Phát triển doanh nghiệp và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đang là một trong những điểm sáng của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 5 tháng đầu năm có 24.784 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29,14% so với cùng kỳ.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp trọng điểm, trong đó ưu tiên lĩnh vực cơ khí-tự động hóa, cao su-nhựa, chế biến lương thực thực phẩm và ngành công nghiệp hỗ trợ.

Các hoạt động hỗ trợ theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ tư vấn quản trị, đào tạo nguồn nhân lực đến hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, những giải pháp được triển khai đồng bộ đã góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng 11% của chỉ số sản xuất công nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2026; trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,8%, tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng của khu vực công nghiệp thành phố./.

Thay đổi tư duy để kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá Nghị quyết số 09-NQ/TW không chỉ mở ra cơ chế đặc thù mạnh hơn cho Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn định hình mô hình phát triển mới cho siêu đô thị lớn nhất cả nước, lấy người dân làm trung tâm.

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