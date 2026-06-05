Mỹ: Thượng viện bác đề xuất cấm "Quỹ Chống vũ khí hóa"

Ngày 4/6, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một đề xuất của phe Dân chủ nhằm ngăn Bộ Tư pháp (DOJ) sử dụng nguồn quỹ gần 1,8 tỷ USD được chính quyền Tổng thống Donald Trump thành lập với tên gọi “Quỹ Chống vũ khí hóa”.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đề xuất do lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đưa ra dưới hình thức tu chính án bổ sung vào dự luật ngân sách trị giá khoảng 70 tỷ USD dành cho các hoạt động thực thi luật di trú và an ninh biên giới.

Kết quả bỏ phiếu là 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, không đạt đủ số phiếu cần thiết để được thông qua.

Ba thượng nghị sỹ Cộng hòa gồm Susan Collins (bang Maine), Dan Sullivan (Alaska) và Jon Husted (Ohio) đã bỏ phiếu cùng phe Dân chủ ủng hộ tu chính án. Tuy nhiên, đa số nghị sỹ Cộng hòa vẫn phản đối, khiến đề xuất thất bại.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố trước Quốc hội rằng DOJ sẽ không tiếp tục triển khai quỹ này.

Ông Blanche khẳng định quỹ sẽ không được duy trì, song Bộ Tư pháp vẫn bảo lưu quyền bảo vệ lập trường pháp lý của mình trong các vụ kiện liên quan.

“Quỹ Chống vũ khí hóa” được công bố hồi tháng trước như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện giữa Tổng thống Trump và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) liên quan đến việc tiết lộ hồ sơ thuế của ông.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng quỹ này nhằm bồi thường cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi những gì họ mô tả là sự “lạm dụng quyền lực” của chính quyền tiền nhiệm.

Tuy nhiên, sáng kiến này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ cả hai đảng. Một số nghị sỹ Cộng hòa bày tỏ lo ngại về cơ chế giám sát và tính minh bạch của quỹ, đồng thời đặt câu hỏi liệu nguồn tiền này có thể được sử dụng để bồi thường cho những người liên quan vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 hay không.

Hiện quỹ này cũng đang đối mặt với các thách thức pháp lý tại tòa án liên bang, trong khi cuộc tranh luận về tính hợp pháp và mục đích sử dụng nguồn tiền vẫn tiếp tục diễn ra tại Quốc hội Mỹ./.

Bộ Tư pháp Mỹ chấm dứt kế hoạch triển khai Quỹ chống vũ khí hóa Quỹ chống vũ khí hóa trị giá gần 1,8 tỷ USD từng được chính quyền Tổng thống Trump đề xuất nhằm bồi thường cho những cá nhân cho rằng họ là nạn nhân của các cuộc điều tra mang động cơ chính trị.