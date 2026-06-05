Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm Venezuela

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Dan Caine, ngày 3/6 (giờ địa phương), đã tới thủ đô Caracas của Venezuela trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ cách đây 5 tháng.



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Caine đã hội đàm với các quan chức cấp cao của chính quyền lâm thời Venezuela, đồng thời gặp gỡ nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Caracas. Ông cũng tới thăm Đơn vị Tăng cường An ninh Thủy quân lục chiến Mỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Đại sứ quán.



Đại tướng Caine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định tại Venezuela, bảo đảm an ninh khu vực Tây Bán cầu và khẳng định cam kết của quân đội Mỹ trong việc hỗ trợ triển khai kế hoạch ba giai đoạn của Tổng thống Donald Trump đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Washington tiếp tục cam kết hỗ trợ xây dựng một Venezuela ổn định, thịnh vượng và dân chủ, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ.



Chuyến thăm diễn ra đúng 5 tháng sau chiến dịch do Mỹ tiến hành tại Caracas dẫn tới việc bắt giữ ông Nicolás Maduro. Sau biến cố này, bà Delcy Rodríguez được giao đảm nhiệm cương vị Tổng thống lâm thời và bắt đầu phối hợp với Mỹ trong tiến trình chuyển tiếp chính trị được mô tả là nhằm khôi phục các thể chế dân chủ tại Venezuela.



Đây là một trong nhiều chuyến thăm gần đây của các quan chức cấp cao Mỹ tới Caracas kể từ khi hai nước chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao hồi tháng 3, chấm dứt giai đoạn gián đoạn kéo dài 7 năm.

Sự hiện diện của Tướng Dan Caine trên lãnh thổ Venezuela đánh dấu cuộc tiếp xúc quân sự cấp cao nhất giữa hai quốc gia trong lịch sử hiện đại gần đây./.

Dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Venezuela Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Venezuela-Mỹ, kim ngạch thương mại song phương trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt 3,29 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

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