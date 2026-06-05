Tổng thống Ukraine đề xuất gặp lãnh đạo Nga để bàn việc chấm dứt chiến tranh

Trong một thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga để thảo luận việc chấm dứt chiến tranh, đồng thời khẳng định ông cũng sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện.



Trong bức thư được đăng ngày 4/6 trên trang web của Phủ Tổng thống Ukraine, ông Zelensky viết: “Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa chúng tôi và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp. Ukraine sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian diễn ra các cuộc thương lượng."

Tổng thống Ukraine lưu ý Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Arab đã bày tỏ sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán như vậy.

Ông Zelensky cũng đề xuất một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh theo hình thức "tất cả đổi tất cả," đánh giá điều này có thể là một sự khởi đầu tốt để chấm dứt chiến tranh.

Cùng ngày, phản ứng với động thái trên từ Kiev, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc các nhà lãnh đạo của Ukraine và Nga tiến hành đàm phán trực tiếp sẽ là điều "tuyệt vời" nhưng ông cũng nhấn mạnh cả hai bên đều cần phải đưa ra những thỏa hiệp./.

Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Tổng thống Ukraine cho biết ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin, thay vì phải chờ đến lượt sau khi tất cả các bên khác trên thế giới giải quyết xong các xung đột của họ.