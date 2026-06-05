Tổng thống Nga Vladimir Putin tự tin nền kinh tế đang đi đúng hướng

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế hàng đầu thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước đang đi đúng hướng.

Người đứng đầu nước Nga tuyên bố những tin đồn về các vấn đề lớn trong nền kinh tế Nga là phóng đại quá mức, hiện nền kinh tế đang đạt kết quả bất chấp cuộc tranh luận về lãi suất chủ chốt.

Theo ông Putin, nợ quốc gia của Nga chỉ ở mức 15,6%, và dù lạm phát gia tăng là vấn đề chính, nhưng Ngân hàng Trung ương nước này đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để kiềm chế lạm phát gia tăng và cải thiện các chỉ số kinh tế vĩ mô, trong đó có biện pháp cố tình hạ nhiệt để tránh siêu lạm phát.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết nước này đã đạt được mục tiêu giảm số người sống dưới mức nghèo khổ trước thời hạn, đạt mức 6,7% vào năm 2025, vượt kế hoạch giảm số người sống dưới mức nghèo khổ xuống 7% vào năm 2030.

Sản xuất công nghiệp ở Nga, cũng như thu nhập và tiền lương thực tế, tiếp tục tăng trưởng; thu nhập thực tế đã tăng hơn 28%, chủ yếu là do mức tăng lương thực tế trên 25%.

Tổng thống Putin khẳng định xét về sức mua tương đương, nền kinh tế Nga đã vượt qua "tất cả các nước châu Âu và Nhật Bản," xếp thứ tư trên thế giới; trong khi vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ xã hội đối với công dân, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, mức lương tối thiểu, trợ cấp hỗ trợ gia đình có con nhỏ, v.v.

Trong khi đó, đề cập đến quan hệ giữa Nga và các nước châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại với Liên minh châu Âu (EU) với tư cách là đối tác bình đẳng.

Tuy nhiên, ông đánh giá điều này cần thời gian; và các diễn biến cũng đang đúng hướng. Ông khẳng định Moskva không từ chối liên lạc với châu Âu, hay chủ động ngừng cung cấp năng lượng cho châu Âu; mà là châu Âu từ chối mua.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố Moskva không phản đối tiến trình hội nhập kinh tế của Ukraine với châu Âu, mà mối quan ngại của Moskva là việc EU ngày càng mang tính chất của một liên minh quân sự.

Trước tình hình này cũng như các cuộc tấn công của Ukraine, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục củng cố hệ thống phòng không để đối phó các mối đe dọa.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế đang diễn ra tại St. Petersburg từ ngày 3 đến ngày 6/6. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm ExpoForum đã được chọn làm địa điểm tổ chức. Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov cho biết khoảng 20.000 người từ hơn 100 quốc gia đã xác nhận tham gia sự kiện này./.

Nga xác định công nghệ là xu hướng chủ đạo trong nền kinh tế 10 năm tới Trí tuệ nhân tạo, nền kinh tế nền tảng và sự thay đổi công nghệ được Nga xác định là ba xu hướng chính của nền kinh tế trong 10 năm tới, thúc đẩy tự động hóa, sáng tạo và hiệu quả lao động.