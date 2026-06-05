Mỹ tìm khuôn khổ mới để quản lý cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã khởi động quá trình lấy ý kiến công chúng về việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung Quốc, một cơ chế mới được đề xuất sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tháng trước nhằm quản lý quan hệ thương mại song phương và tạo điều kiện giảm thuế đối với một số mặt hàng không nhạy cảm.



Theo USTR, Hội đồng Thương mại sẽ đóng vai trò như một cơ chế điều phối nhằm thúc đẩy tính có đi có lại, cân bằng và bền vững trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Washington cho rằng chừng nào Trung Quốc còn duy trì các chính sách phi thị trường, Mỹ vẫn sẽ cần sử dụng thuế quan và các công cụ khác để bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia.



Tuy nhiên, thông qua cơ chế mới, hai bên có thể xem xét giảm hoặc điều chỉnh các mức thuế bổ sung hiện hành đối với một lượng hàng hóa “không nhạy cảm” có giá trị tương đương từ mỗi nước. Các mức thuế tối huệ quốc (MFN) sẽ không bị ảnh hưởng. Việc giảm thuế chủ yếu liên quan đến các biện pháp bổ sung được áp dụng trong các năm gần đây, bao gồm thuế theo Mục 301 và Mục 232.



USTR đang đề nghị các bên liên quan góp ý về những mặt hàng Trung Quốc nào nên được coi là không nhạy cảm, những loại thuế nào có thể giảm, tác động đối với người lao động, doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, cũng như cơ chế vận hành của Hội đồng Thương mại. Hạn cuối nhận ý kiến là ngày 10/7 và thời hạn phản hồi là ngày 27/7.



Động thái này cho thấy Washington đang tìm kiếm một khuôn khổ mới để quản lý cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc, đồng thời tạo dư địa điều chỉnh một phần các mức thuế hiện hành thông qua đàm phán song phương./.

Tham vấn kinh tế, thương mại Trung Quốc-Mỹ mang tính xây dựng Phái đoàn Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc tham vấn mang tính xây dựng tại Hàn Quốc, tập trung vào hợp tác kinh tế-thương mại và các cơ chế mới nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

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