Xung đột tại Trung Đông: Liban coi thỏa thuận ngừng bắn là “cơ hội cuối cùng”

Ngày 4/6, Tổng thống Liban Joseph Aoun cho rằng thỏa thuận thực thi lệnh ngừng bắn được công bố sau vòng đàm phán mới đây với Israel do Mỹ là trung gian tại Washington là “cơ hội cuối cùng” để đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Liban nêu rõ kết quả vòng đàm phán thứ 4 là cơ hội cuối cùng để tiến tới một lệnh ngừng bắn cuối cùng và toàn diện.

Ông Aoun cho biết Liban sẽ thông báo lập trường của nước này với Mỹ “ngay khi nhận được phản hồi từ các bên liên quan, đặc biệt là lực lượng Hezbollah tại Liban.

Tổng thống Joseph Aoun nhấn mạnh phía Mỹ sẽ quyết định thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn và Tổng thống Donald Trump sẽ là người bảo đảm trực tiếp cho việc thực thi thỏa thuận này.

Theo tuyên bố chung được công bố sau cuộc đàm phán tại Washington ngày 3/6, lệnh ngừng bắn sẽ phụ thuộc vào việc Hezbollah chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công và rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực phía Nam sông Litani.

Liban và Israel cũng nhất trí thiết lập các “khu vực thí điểm,” nơi quân đội Liban sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn các khu vực này và không có sự hiện diện của các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước.

Một ngày sau đó, Thủ tướng Liban Nawaf Salam thông báo quân đội nước này sẽ bắt đầu triển khai tại các “khu vực thí điểm” ở miền Nam Liban theo giai đoạn đầu của thỏa thuận.

Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah tại Liban đã bác bỏ thỏa thuận trên. Người đứng đầu lực lượng này, ông Naim Qassem nhấn mạnh lệnh ngừng bắn phải mang tính toàn diện trên toàn lãnh thổ Liban, đồng thời nêu rõ Israel cần rút toàn bộ lực lượng khỏi Liban.

Trong thông điệp bằng văn bản phát trên kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah, ông Qassem cũng kêu gọi Chính phủ Liban chấm dứt các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel và khẳng định Hezbollah sẽ tiếp tục chống lại các cuộc tấn công của Israel.

Về phía Israel, báo Hayom của Israel ngày 4/6 dẫn các nguồn tin cho biết Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu phản đối kế hoạch của quân đội nhằm mở rộng chiến dịch quân sự và tăng cường hoạt động trên bộ tại Liban, qua đó phát đi tín hiệu ủng hộ giải pháp ngoại giao thay vì leo thang xung đột.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho rằng những nguyên tắc mà Israel và Liban đạt được tại Washington phản ánh thực tế tại Liban, bao gồm nỗ lực giải giáp Hezbollah, đẩy lực lượng này ra phía Bắc sông Litani và thiết lập một khu phi quân sự. Ông nhận định tình hình hiện nay có thể tạo điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước trong tương lai.

Trong diễn biến khác liên quan, cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt gói hỗ trợ mới trị giá 100 triệu euro (116 triệu USD) dành cho quân đội Liban.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas cho rằng lệnh ngừng bắn mới nhất mà Israel và Liban đạt được tại Washington giúp ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát xung đột toàn diện.

Tuy nhiên, việc một binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) thiệt mạng cùng các vụ đụng độ vẫn tiếp diễn cho thấy thỏa thuận này vẫn hết sức mong manh.

Vì vậy, việc tăng cường năng lực cho các thể chế nhà nước Liban là biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu các nguy cơ an ninh và ngăn chặn xung đột tái bùng phát.

Đây là gói hỗ trợ thứ 4 mà EU dành cho quân đội Liban trong những năm gần đây, nâng tổng giá trị hỗ trợ của khối này lên 182 triệu euro./.

Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.