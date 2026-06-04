Israel đề nghị Mỹ di chuyển bớt máy bay quân sự khỏi sân bay Ben Gurion

Israel đang tiến hành các cuộc trao đổi với Mỹ nhằm giảm đáng kể số lượng máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ đang đỗ tại sân bay quốc tế Ben Gurion, trong bối cảnh nhu cầu khai thác hàng không dân dụng dự kiến tăng mạnh vào mùa du lịch cao điểm sắp tới.

Theo các nguồn tin, Israel mong muốn một phần số máy bay tiếp dầu của Mỹ được chuyển sang các sân bay khác trong nước hoặc tới các địa điểm khác trong khu vực, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn cho các máy bay và phi hành đoàn Mỹ.

Giới chức Israel cho biết sân bay Ben Gurion hiện vẫn đáp ứng được nhu cầu khai thác dân dụng. Tuy nhiên, lưu lượng chuyến bay được dự báo sẽ tăng mạnh trong các tháng 7 và 8, thời điểm cao điểm của mùa du lịch hè, khiến việc giải phóng thêm vị trí đỗ máy bay trở nên cần thiết.

Hiện có khoảng 94 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ đang đồn trú tại sân bay Ben Gurion. Con số này tương đương gần một phần ba tổng số máy bay tiếp dầu của Mỹ trên toàn cầu.

Những máy bay này được triển khai tới Israel trong giai đoạn xung đột với Iran.

Theo nguồn tin, Washington từng đề nghị duy trì số máy bay này tại Israel trong vòng 72 giờ sau khi đạt được một thỏa thuận tiềm năng với Tehran. Tuy nhiên, giới chức Israel cho rằng khả năng sớm đạt được một thỏa thuận như vậy hiện chưa rõ ràng.

Trong khi đó, sự hiện diện kéo dài của số lượng lớn máy bay quân sự Mỹ đang làm gia tăng lo ngại về tác động đối với hoạt động hàng không dân dụng trong mùa Hè.

Theo các đánh giá, các máy bay tiếp dầu của Mỹ hiện chiếm khoảng hai phần ba số vị trí đỗ khả dụng tại sân bay Ben Gurion. Vì vậy, Israel mong muốn giảm đáng kể số lượng máy bay hiện diện tại đây, dù một phần lực lượng Mỹ vẫn có thể tiếp tục ở lại.

Vấn đề này không chỉ liên quan đến hoạt động hàng không mà còn mang yếu tố an ninh và pháp lý. Trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp vẫn đang có hiệu lực tại Israel, quyền quyết định vị trí triển khai các máy bay thuộc thẩm quyền của Tư lệnh Không quân Israel. Do đó, các cơ quan an ninh cũng tham gia quá trình trao đổi với phía Mỹ.

Các quan chức Israel nhấn mạnh đề nghị trên không xuất phát từ sự không hài lòng đối với sự hiện diện của quân đội Mỹ. Ngược lại, giới lãnh đạo chính trị và an ninh Israel đánh giá cao vai trò của lực lượng Mỹ trong việc hỗ trợ bảo vệ Israel trong cuộc đối đầu quân sự với Iran thời gian qua.

Giới quan sát cho rằng động thái của Israel phản ánh nỗ lực cân bằng giữa các yêu cầu an ninh trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn kéo dài và nhu cầu bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống hàng không dân dụng trong mùa du lịch cao điểm./.

Hãng hàng không quốc gia Israel thua lỗ do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran Trong quý 1 năm nay El Al lỗ ròng 67 triệu USD so với lợi nhuận ròng 96 triệu USD trong cùng kỳ năm trước; doanh thu của El Al giảm 27% từ 774 triệu USD xuống còn 562 triệu USD.