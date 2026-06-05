Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Ngày 5/6, truyền thông Trung Quốc và Triều Tiên đưa tin Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên trong hai ngày 8 và 9/6, theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Triều Tiên kể từ tháng 6/2019 và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay.



Chuyến thăm diễn ra sau các cuộc gặp gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào các ngày 14 và 15/5 và với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5.

Chuyến đi được cho là nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Trung Quốc với Triều Tiên.



Tháng 9 năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau khoảng 6 năm, dự lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cũng đã hội đàm bên lề sự kiện.

Tháng 7 tới, hai nước sẽ kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ lẫn nhau./.

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực chất với Triều Tiên Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ nước này sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để cùng thực hiện những đồng thuận quan trọng mà các nhà lãnh đạo hai nước đã đạt được.

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