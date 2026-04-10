Triều Tiên-Trung Quốc khẳng định thúc đẩy quan hệ song phương bền chặt

Ngày 9/4, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên và Trung Quốc khẳng định theo đuổi cam kết của lãnh đạo hai nước về việc làm sâu sắc thêm quan hệ Bình Nhưỡng-Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh quan hệ song phương đã được nâng lên “tầm cao mới” sau hội nghị thượng đỉnh giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tại cuộc hội đàm tại thủ đô Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên tới Triều Tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sau hơn 6 năm, người đứng đầu ngành ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son Hui, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị song phương dựa trên hệ tư tưởng chung, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Về phần mình, ông Vương Nghị khẳng định ý chí kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc là bảo vệ, củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ hữu nghị Trung-Triều, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để lấy những đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của hai đảng và hai nước làm kim chỉ nam cho việc tăng cường hợp tác chiến lược, thúc đẩy giao lưu, tạo ra nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước và cùng nhau thúc đẩy hòa bình, phát triển khu vực.

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân kỷ niệm 65 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Hỗ trợ chung, đồng thời tăng cường “liên lạc chiến lược” và hợp tác giữa các cơ quan đối ngoại của hai nước. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực hiện nay./.

