Khôi phục đường sắt kết nối thủ đô Trung Quốc và Triều Tiên sau 6 năm gián đoạn

Kể từ ngày 12/3, dịch vụ tàu khách quốc tế nối giữa thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, đi qua thành phố Đan Đông thuộc tỉnh biên giới Liêu Ninh, chính thức khôi phục sau 6 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Phát biểu ngày 10/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết việc duy trì hoạt động tàu khách thường xuyên giữa Trung Quốc và Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới và thúc đẩy giao lưu kinh tế và nhân dân giữa hai nước.

Ông khẳng định Trung Quốc ủng hộ các cơ quan chức năng có thẩm quyền của hai bên tăng cường trao đổi và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động trao đổi nhân sự song phương.

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, dịch vụ tàu khách quốc tế Bắc Kinh-Bình Nhưỡng sẽ hoạt động với tần suất 4 chuyến/ tuần theo cả hai chiều, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần. Trong khi đó, dịch vụ tàu khách giữa Đan Đông và Bình Nhưỡng sẽ được duy trì hằng ngày.

Hành trình từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng kéo dài khoảng 23 giờ 40 phút. Thủ tục xuất, nhập cảnh sẽ được thực hiện tại thành phố Đan Đông của Trung Quốc và thành phố Tân Nghĩa Châu (Sinuiju) của Triều Tiên.

Hành khách có thể mua vé, lên hoặc xuống các chuyến tàu khách quốc tế tại các ga ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Hải Quan thuộc tỉnh Hà Bắc, Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh và Đan Đông phía Trung Quốc, cũng như tại Bình Nhưỡng và Tân Nghĩa Châu phía Triều Tiên. Vé cho các chuyến tàu khách quốc tế đã được mở bán thông qua các kênh trực tiếp, tuy nhiên giá vé hiện chưa được công bố.

Theo đơn vị vận hành đường sắt, đối với tuyến Bắc Kinh-Bình Nhưỡng, vé được bán tại các điểm bán vé tàu quốc tế ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Hải Quan, Thẩm Dương và Đan Đông. Đối với tuyến Đan Đông-Bình Nhưỡng, vé được bán tại phòng vé quốc tế ở Đan Đông.

Đối với các chuyến tàu khởi hành từ Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh hoặc Đan Đông, vé có thể được bán tại phòng vé của Ga Đường sắt Bình Nhưỡng./.

