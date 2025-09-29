Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 29/9, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường phối hợp với Triều Tiên nhằm bảo vệ lợi ích chung.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ Trung-Triều từ tầm chiến lược và lâu dài, đồng thời sẵn sàng cùng Triều Tiên thực hiện nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường trao đổi chiến lược và cùng phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trung Quốc mong muốn duy trì giao lưu chặt chẽ ở mọi cấp, mở rộng hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực và thúc đẩy phát triển chung.

Bộ trưởng Choe Son Hui khẳng định củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc là lập trường nhất quán của Triều Tiên, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước.

Bà nhấn mạnh Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ sáng kiến xây dựng cộng đồng chung cũng như các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác thiết thực và mở rộng phối hợp đa phương./.

