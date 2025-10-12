Trung Quốc và Triều Tiên "sẵn sàng" tăng cường hợp tác chiến lược

Trung Quốc sẵn sàng phát triển quan hệ với Triều Tiên nhằm tăng cường hợp tác chiến lược trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Đây là thông điệp được đưa ra trong thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tuần qua.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong thư gửi ông Kim Jong-un ngày 9/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ đây là thư phúc đáp thông điệp chúc mừng của ông Kim Jong-un dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Trong thư, ông Tập Cận Bình khẳng định hai nước là “láng giềng tốt, bạn bè tốt,” cùng chia sẻ tương lai, giúp đỡ lẫn nhau, và tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt.

Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống hữu nghị giữa hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác đôi bên cùng có lợi, đồng thời tăng cường hợp tác chiến lược trong các vấn đề quốc tế và khu vực để đem lại lợi ích tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước.

Cũng trong thư, ông Tập Cận Bình nhắc lại việc hai nhà lãnh đạo đã cùng chuẩn bị "kế hoạch chi tiết" về phát triển quan hệ song phương tại cuộc gặp diễn ra trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc hồi tháng Chín vừa qua.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít vào ngày 3/9. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thủ đô Bắc Kinh.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong hơn sáu năm qua, kể từ sau hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/2019./.

Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Trung-Triều, cam kết thúc đẩy hữu nghị truyền thống, tăng cường trao đổi cấp cao và phối hợp trong các diễn đàn đa phương.