Trung Quốc và Triều Tiên đạt đồng thuận về các vấn đề quốc tế, khu vực

Ngày 28/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đang có chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 27-30/9.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên luôn là chính sách chiến lược kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc.

Đầu tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và đạt được đồng thuận quan trọng, vạch ra lộ trình và kế hoạch chi tiết cho sự phát triển quan hệ song phương.

Hai nước có trách nhiệm thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước đã đạt được, tăng cường giao lưu chiến lược, tăng cường trao đổi và hợp tác, nâng cao hơn nữa phúc lợi của nhân dân hai nước và cùng thúc đẩy hòa bình và phát triển trong khu vực.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp và hợp tác với Triều Tiên trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui khẳng định Triều Tiên sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc thực hiện nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước đã đạt được, tăng cường giao lưu chiến lược, tăng cường trao đổi hữu nghị, làm sâu sắc hợp tác thực tiễn và đưa quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc lên một tầm cao mới.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng các vấn đề cùng quan tâm.

Theo truyền thông Trung Quốc, đây là chuyến thăm riêng đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Triều Tiên tới Bắc Kinh trong gần 7 năm qua, kể từ tháng 12/2018.

Tuy nhiên, trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui đã tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng 9.

Dư luận cho rằng các nhà ngoại giao hai nước có thể đã thảo luận các hội nghị thượng đỉnh có thể được tổ chức giữa Hàn Quốc và Trung Quốc hoặc Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), từ ngày 31/10 đến ngày 1/11 tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, cuộc gặp cũng có thể nhằm thúc đẩy chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Triều Tiên và tham dự lễ duyệt binh của nước này nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10 tới./.

