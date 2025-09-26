Triều Tiên và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ song phương ở mức cao hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/9 đưa tin Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên Vương Á Quân đã chủ trì buổi gặp tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng hôm 25/9, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10).

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong Ho cùng nhiều quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ nước này.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Vương Á Quân khẳng định Trung Quốc sẵn sàng triển khai đầy đủ những thỏa thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ Trung-Triều phát triển ở mức cao hơn.

Về phía Triều Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Kang Yun Sok cam kết sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, nhấn mạnh tình hữu nghị song phương đang phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại mới.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước gần đây có nhiều hoạt động trao đổi cấp cao.

Đầu tháng 9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm tại Bắc Kinh bên lề lễ duyệt binh của Trung Quốc.

Trong tuần này, Bộ Ngoại giao hai nước cũng thông báo Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 27-30/9 theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Triều Tiên hiện đang chuẩn bị tổ chức duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10, dự kiến có sự tham dự của một quan chức cấp cao Trung Quốc./.

